Escándalo en Junín de los Andes: denunció que la amenazaron con quitarle la licencia por no cobrar la tasa vial

La mujer observó que no entendió el porqué de la visita, dado que la tasa vial todavía no había sido tratada ni aprobada por el recinto , cosa que ocurrió en horas de la noche. "Les pedí que me mostraran los fundamentos de esta nueva ley", contó a LMNeuquén .

Estación de servicio YPF Junín de los Andes Tasa Vial (1).jpg La ordenanza de tasa vial todavía no fue aprobada en Junín de los Andes.

Ante esto, ella intentó explicarles las consecuencias que tendría su estación de servicio por esta aplicación, pero no pudieron llegar a un acuerdo y la conversación subió de tono. "Me advirtieron que si no quería aplicar la tasa vial, eso me podría traer consecuencias y tener problemas a la hora de renovar la licencia comercial. Y que si no estaba de acuerdo tomará medidas judiciales", señaló.

Tras esto, los funcionarios se retiraron del lugar y, consternada por lo que ocurrió, Silvia fue directamente a la Comisaría 25 a radicar una denuncia. "Quería dejar asentado lo que había pasado. Hace 40 años que con mi familia estamos en Junín de los Andes, no se puede amenazar a la gente tan impunemente. Me dio una gran indignación, hasta me subió la presión", contó.

La tasa vial y las consecuencias para las estaciones de servicio

Silvia contó que su intención durante la reunión siempre fue explicarles los perjuicios que esto le traería. "Tenemos que modificar los valores directamente en los surtidores, es decir, tienen que venir desde las petroleras a cambiar el precio. El tema es que la mayoría de las ventas se abona con métodos electrónicos, ya sea con débito, crédito, billeteras virtuales y todos ellos cobran un porcentaje sobre el total de la venta", precisó.

Estación de servicio YPF Junín de los Andes Tasa Vial (2).jpg Esperan que la tasa vial sea aprobada en la próxima sesión del Concejo Deliberante.

A esto sumó: "¿A qué nos lleva esto? Que a los mecanismos de pago electrónico a mí me van a cobrar un porcentaje mayor porque el litro de combustible va a ser más caro, la distribuidora, me va a cobrar lo mismo, la Municipalidad se va a llevar su tasa limpia y yo voy a tener menor ganancia. Sin contar que están utilizando mi nombre para mover dinero".

Por ello, irónicamente propuso una solución. "Si quieren cobrar la tasa vial que pongan a alguien en la estación de servicio y que después de que los automovilistas carguen combustible y abonen, este trabajador municipal le cobre aparte el porcentaje aprobado y que ellos se hagan cargo directamente", sugirió.