Especialistas en infancias se reúnen en Neuquén para hablar de diversidad

Las miradas sobre la niñez, la discapacidad, la diversidad y el contexto educativo han adquirido en los últimos tiempos un dinamismo particular. Este hecho nos obliga a replantearnos conceptos de la vida cotidiana que van desde el tránsito pedagógico a la accesibilidad de los espacios educativos. Sin desconocer la importancia de las redes sociales y su impacto en las franjas etarias más vulneradas y urgidas de asistencia de la sociedad.

Romina Vázquez es Licenciada en Psicopedagogía, especialista en educación y TICs, es parte del equipo profesional Dupla Inclusiva y en diálogo con LMNeuquén comentó que era la primera vez que se realiza una jornada de esta magnitud en el Alto Valle.

Dijo que se abrió la propuesta no solo a profesionales sino también a familias, ya que esta fecha es para celebrar los avances conseguidos. "Se considera un día para llamar la atención sobre la situación de los niños y niñas más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de las infancias y concientizar a las personas, acerca de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo", sostuvo Vázquez.

La psicopedagoga viene trabajando con espacios de formación desde 2020 junto a la Profesora de Educación Especial, Carolina Belwon. "En esta ocasión, nos unimos al espacio que hacemos accesibilidad y al instituto de inglés NQN. Con el objetivo de poder unir fuerzas y llevar adelante este valioso espacio para el Alto Valle y alrededores", agregó.

E indicó que "considerando el derecho de las infancias a una vida saludable, a ser mirado por fuera de rótulos o diagnósticos médicos a una edad temprana, contemplando el derecho a una educación inclusiva y de calidad, hay que tener en cuenta la importancia del trabajo con sus familias como red de apoyo y sostén, atendiendo la singularidad y brindando protección a aquellas infancias en situación de vulnerabilidad".

Vázquez señaló que "este espacio parte de la necesidad de revisar prácticas educativas y en la clínica que promuevan el pleno ejercicio de los derechos de las infancias, para esto proponemos una jornada de formación y reflexión con la presencia de referentes de índole nacional", dijo y agregó: "Los cuatro expositores son de gran relevancia, en cuanto su aporte a esta jornada y desarrollarán diferentes temáticas referidas a promover los derechos de las infancias”.

educacion diversidad.jpg

Los disertantes son Jorge Cantis, profesor titular de Psicología III en la Licenciatura de Fonoaudiología de la Facultad de Medicina UBA, el psicólogo y psicoanalista Marcelo Rocha docente de la Carrera de Especialización en Estudios Sociales de la Discapacidad de la UCA (Bs.As.), Elena Santa Cruz, titiritera, licenciada en educación inicial, magister en familia, formadora de docentes, trabajadora en contextos de alta vulnerabilidad y Esteban Levin, profesor de educación física y director de distintos cursos de formación en psicomotricidad, psicoanálisis, clínica con niños y trabajo interdisciplinario.

“La Jornada está destinada a profesionales de salud, educación y estudiantes de carreras afines, pero la invitación es abierta a la comunidad. En la misma Se abordarán los siguientes ejes de trabajo: El Derecho a una educación equitativa e inclusiva, el rol de las familias como sostén y red de apoyo, La patologización en las infancias y el abordaje del tema de las infancias en situación de vulnerabilidad”, dijo Vázquez.

Marcela Villarino es profesora de sordos e hipoacúsicos con una trayectoria de casi 30 años en la docencia, actualmente jubilada y colaboradora de la Dupla Inclusiva y agrega al respecto del título de la Jornada: “Desde hace un par de años hasta esta altura, el sistema educativo se ha vuelto muy rotulador, entonces el niño que “no responde” como “lo debería hacer”, como dice “el librito” y de repente aprende a otro ritmo necesita parar o tiene otras respuestas o bien no puede hacer una devolución escrita y si oral en muchos casos".

"Al sistema educativo le cuesta mucho contemplar esas trayectorias diferentes y en ésta mala costumbre de rotular cometemos el error de ponerle “cartelitos” a esos niños y jóvenes diferentes, que por otra parte existieron siempre, pero parece que ahora venimos a “encontrarnos con esto” y si no sigue la trayectoria que marca el “librito” entonces hay que medicarlo", dijo y agregó: "La idea es que la gente entienda que los rótulos son innecesarios, que la medicación como solución fácil no es una salida y que con la educación se puede llegar a las infancias de mil maneras y no con salidas “rápidas” para que se comporten como uno quiere".

La jornada se llevará adelante el día sábado 25 de noviembre de 8:30 a 17 horas. Con intervalos entre conferencia y conferencia y un espacio para el almuerzo al mediodía. El costo de la inscripción de jornada es de $6500 y se entregaran certificados y cuenta con puntaje y aval de la Universidad Nacional del Comahue.

Pueden comunicarse a través de Instagram en los perfiles: @dupla_inclusiva, @hacemosaccesibilidad y @nqnenglishinstitute. Por correo electrónico, duplainclusiva[email protected] y a través de WhatsApp: 299-4166808 o 299-6359186.