Esquiar en Chapelco: ¿Cuánto gasta una familia del Alto Valle en temporada alta?

Turismo San Martín de los Andes fin de semana largo Federico Soto

El año pasado, el costo del transporte era de 13.635 y 17.118 pesos respectivamente, dado que el litro de nafta Súper se comercializaba a 101 pesos y a 126,8 pesos, la premium.

Por otro lado, un hospedaje para cuatro personas en una cabaña o departamento arranca en los 23 mil pesos por día, si se consigue un alquiler con un precio excepcional. El rango tarifario más accesible se ubica entre los 28 mil y 40 mil pesos diarios, mientras que la mayoría de las opciones se ofrecen a partir de ese monto. El piso en el 2022 era de 15 mil pesos.

Pases para los medios de elevación

De no requerir clases, una familia de cuatro personas, residente en la provincia de Neuquén o Río Negro, podrá disfrutar de seis días a puro esquí o snowboard por 330.600 pesos, si saca ocho FlexiPass de tres días (consecutivos o no) de temporada alta (del 9 al 29 de julio) para acceder a los medios de elevación. En el caso modelo estimado requerirá de seis pases para mayores de 12 años a 43.500 pesos cada uno y dos, para menores de 11 años, a 34.800 pesos.

A su vez, se deberá considerar el aporte de 1500 pesos por persona para una tarjeta chip que otorga el centro de esquí para acceder a los medios de elevación. El monto se reintegrará al momento de la devolución, siempre que la misma se encuentra en perfectas condiciones de uso.

medios elevacion chapelco 1.jpg

En la temporada pasada, el mismo cálculo arrojaba un total de 100.800 pesos para toda la familia dado que el pase para mayores de 12 años valía 13.300 pesos y el de menores de 11 años, 10.500 pesos.

Aquellos que consideren hacer una escapada para más adelante y disfrutar de 4 días adicionales de esquí podrán comprar el pase por diez días por 169.900 mil pesos más, dado que el FlexiPass 10 para mayores de 12 años sale 131.700 pesos cada uno y el de menores de 11 años se comercializa a 105. 400 pesos. En el invierno 2022 el precio de sendos pases era 40.100 y 32.500 pesos.

Esquiar en Chapelco: costo de los equipos de nieve

Las familias que no cuenten con equipos de nieve, pueden alquilar en los rental del cerro. En temporada alta, las tarifas semanales de los kits para mayores con calidad estándar están a 68.800 pesos, 55.100 pesos para menores y 110.300 pesos los equipos de calidad superior. Los mismos incluyen botas, esquí y bastones. Los costos por jornada en cada caso son 13.100, 10.500 y 21 mil pesos.

En el caso del snowboard, los precios semanales asciende a 82.400 pesos para un equipo estándar y 132.300 pesos para otro, de calidad superior. Por día, los mismos salen 15.700 y 25.200 pesos.

Las cifras contrastan sensiblemente con las que se manejaban el año pasado. Para esquí, las tarifas semanales de los kits eran de 24.100, 19.300 y 38.600 pesos, mientras que las diarias estaban fijadas en 4.600, 3.700 y 7.300 pesos. Los equipos de snowboard se rentaban a 28.900 y 46.300 en forma semanal y por 5.500 y 8.800 pesos por la jornada.

chapelco apertura temporada nieve 2023

Una opción más económica es alquilar en las tiendas de la ciudad de San Martín de los Andes. Por caso, Montañera Ski, ofrece equipos de esquí por 6.500 pesos para adultos y 5.000 pesos por día para personas con un talle de calzado menor a 35. Las tablas y botas de snowboard se alquilan a 7.500 pesos por jornada. Los precios para esas opciones en la temporada anterior eran 2.500, 1.800 pesos y 2.800 pesos respectivamente.

En el mencionado local se puede conseguir también pantalones, camperas y botas apreski por 2500 pesos el día. Las antiparras y cascos se rentan por 2000 pesos, mientras que un par de guantes se alquila por mil pesos. En el 2022 esos montos rondaban los 600, 500 y 300 pesos.

Teniendo en cuenta estos precios, la familia en cuestión gastaría unos 56.500 pesos por día en equipos e indumentaria, unos 339 mil en total, por los seis días de esquí.

Algunas claves del presupuesto para comer afuera

La gastronomía es otro gasto significativo a tener en cuenta. Claro que el dinero que se destine para cubrir la alimentación dependerá de cómo se organice el grupo familiar con la comida. No es lo mismo cocinar en el alojamiento que salir a comer a un restó o hacer un pedido de delivery o take away. Los montos también van a variar en relación a las propuestas que se soliciten.

Cabe destacar que comer en el centro de esquí Chapelco suele ser más caro que en la ciudad. Hace poco, una pareja de turistas ganó popularidad en las redes sociales al quejarse porque en una confitería en el cerro pagaron 2 mil pesos por un chocolate caliente pequeño servido en un vaso descartable y 1.500 pesos por un café.

Fuera del cerro, y para tener una idea, en Vieja Deli (el clásico de San Martín de los Andes que atrae con su privilegiada ubicación - a orillas del Lago Lácar- y su carta accesible en términos de precio-calidad) se pueden encontrar promociones de desayuno y merienda desde 1200 pesos (café con leche, café doble o te y una medialuna) hasta 2700 pesos (café con leche, café doble o té y torta a elección).

Las opciones de chocolate caliente rondan los 1200 y los 1400 pesos, mientras que una porción de budín, pastafrola, brownie o un alfajor cuesta 900 pesos.

sma andes cerro chapelco turismo invierno nieve (20).jpg

Una picada en este lugar tiene un valor de 3800 pesos. La misma incluye cerveza de litro Imperial, mani, queso y papas fritas. La de ahumados (con trucha, pernil de cerdo, salmón, ciervo, queso, jamón crudo, berenjenas en escabeche, roquefort y papas fritas) se ofrece por 6500 pesos.

El menú de ensaladas oscila entre los 3000 y los 4500 pesos, para alternativas como la Villarrica con tomate cherry, huevo duro, palta, salmón o trucha ahumada.

Un plato de pastas cuesta entre 2800 pesos a 4400 pesos, mientras que las elaboraciones al plato van desde los 2500 pesos (por ejemplo, una hamburguesa con una guarnición a elección) a los 7.500 pesos, si se pide un salmón a la manteca.

Preparaciones más ligeras como pizzetas, wafles con jamón y queso y omelet pueden llegar a costar unos 2500 pesos, mientras la porción de tarta, 3100 pesos.

Para beber, un agua sin gas de 500 ml tiene un valor de 800 pesos, al igual que las saborizadas y las gaseosas. Los jugos naturales y licuados, en tanto, arrancan en los 1300 pesos y llegan a los 2200 pesos.

Quienes gusten tomar una cerveza, deberán pensar en unos 1400 pesos como mínimo, mientras que aquellos que consideren la opción de vinos, deberán pagar entre 1400 (una copa) y 9500 pesos, en el caso de 3/4 de un malbec reserva.

Los postres se mueven en una franja entre los 1200 (flan) a los 3000 pesos. Tal es el caso del waffle Andino con bocha de helado de chocolate, frambuesa y dulce de leche, con salsa de chocolate y frutos rojos.

Teniendo en cuenta estos números, podría contemplarse un gasto mínimo diario en comida de 10 mil pesos por persona, si se desayuna en el hospedaje y se eligen las opciones más económicas en el menú de un restaurante, tanto para almorzar como para merendar o cenar.

Mientras en el 2022 el gasto para este ítem era de 25 mil pesos por día en total para el grupo familiar, este año el monto se eleva a 40 mil pesos -en modo hípergasolero- y sin incluir postres y bebidas alcohólicas, tal como se hizo el año pasado.