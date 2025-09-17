Estafa con planes sociales, el juicio: ya hay fecha para conocer el veredicto de la Justicia

Después de 32 jornadas de audiencias, los jueces informarán la conclusión del proceso judicial, con 14 imputados por el desvío millonario de fondos provinciales.

Después de 32 jornadas de juicio por la estafa con planes sociales , el Poder Judicial de la provincia de Neuquén informó que ya hay una fecha prevista para que se conozca el veredicto del tribunal que juzgó a los 14 imputados por defraudar al Estado provincial con el desvío millonario de fondos que iban destinados a subsidios de desempleo del Ministerio de Desarrollo Social.

El proceso tuvo una importante repercusión mediática y se extendió durante casi dos meses. Por la sala de audiencias pasaron decenas de testigos que dieron más detalles sobre las maniobras que permitieron el desvío de fondos públicos, que estaban originalmente destinados a brindar una ayuda económica a los neuquinos desempleados.

Después de 21 jornadas destinadas al ofrecimiento de pruebas por parte de la fiscalía siguieron 7 en que las defensas de los 14 imputados presentaron sus pruebas. A continuación, la fiscalía tuvo una jornada para realizar su alegato de clausura y los últimos tres días realizaron sus respectivos alegatos de cierre los ocho defensores que representan a los 14 imputados.

ON - Planes sociales (10) Omar Novoa

Según se informó desde el Poder Judicial, el martes 23 de septiembre a las 11, el tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita dará a conocer su veredicto en la causa conocida como estafa con planes sociales. (LEG 234319)

El tribunal, en su resolución, dará los fundamentos y la valoración de las pruebas para declarar la responsabilidad o no de cada uno de los imputados en la causa que fueron sometidos a juicio. La audiencia será transmitida en vivo por el canal de youtube de la Oficina Judicial Penal.

El tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita dará su veredicto de forma oral, y tendrá luego 20 días más para finalizar la sentencia escrita con la totalidad de los fundamentos de su resolución.

Qué piden la Fiscalía y las defensas de los imputados

La fiscalía reclamó que el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza; el exdirector de Fiscalización, Néstor Pablo Sánz; el exjefe de Programas, Marcos Osuna; el excoordinador provincial de Administración, Tomás Siegenthaler; y el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, sean declarados responsables como jefes de la asociación ilícita y coautores de fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso de tarjeta de débito, en 9.303 hechos.

ON - Planes sociales (16) Omar Novoa

Los mismos delitos, pero como integrantes y no como jefes, fueron atribuidos al exdirector de Finanzas, Luis Gallo; la exdirectora de Finanzas, Laura Reznik; la exdirectora de Tesorería, Julieta Oviedo; Isabel Montoya; Valeria Honorio; Emanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury.

Las defensas solicitaron la absolución de Siegenthaler, Di Luca, Gallo, Reznik, Oviedo, Montoya, Honorio, Victoria Contreras y Cury.

En cuanto a los reconocimientos de responsabilidad, Sánz aceptó su participación, pero pidió ser condenado solo por administración fraudulenta y uso indebido de tarjeta de débito, mientras que Osuna solicitó que lo condenen como partícipe secundario de defraudación por el uso indebido de tarjeta. En ambos casos, sus abogados plantearon que toda la maniobra debía considerarse como un solo hecho y no en 9.303 de casos separados.