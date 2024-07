Este finde hay fiesta: el boliche ícono de la diversidad y la inclusión del Alto Valle que cumple 15 años

flame espacio duam

"Hace 15 años ser inclusivo y proponer un boliche LGTBQ+ e inclusivo era todo un desafío. Hoy en día ser inclusivo es hasta marketinero, pero en aquella época fue otra cosa. Y la verdad que la gente lo aceptó recontra bien y nunca paró de crecer", contó Sánchez a LMNeuquén.

La productora compartió que en la actualidad las etiquetas ya no existen y que ya dejaron de ser un boliche gay para pasar a ser un espacio inclusivo. "No importa qué te gusta, si los chicos o las chicas, o si te gusta vestirte de un modo u otro. El concepto de "Flame" es la libertad. Hoy va toda persona que quiere ir: van muchas personas heterosexuales, amigas, que se sienten seguras, hay muchas despedidas de solteras, gente que no se siente cómoda en otros bares y muchas personas que quizás se sintieron excluidas en otros lugares", manifestó.

Comienzos del boliche

Los comienzos de esta propuesta nocturna se dieron con una pequeña pista dentro del otro boliche y a la que se accedía por otra puerta. "No entrábamos por el frente del boliche y eso tenía dos motivos. Un poco porque nuestra propia comunidad no quería ser vista entrar a un boliche alternativo, por estigma, porque mucha gente no quería exponerse, quizás no lo tenia asumido socialmente, y otro poco era que nosotros no nos animábamos a la entrada porque convivíamos con el resto del público de Kimika, ya sea recitales, o público más chico", recordó sobre los comienzos.

Aunque 15 años pueden ser pocos para otras cosas, en este caso fueron muchos y los cambios aún más. "Ahí abajo fuimos creciendo de a poco, siempre siendo una pista muy chica, entraban unas 700 personas, aunque la primera noche fueron 100. Fue un trabajo muy paulatino y de un crecimiento constante y lento. Y la idea nuestra siempre fue hacer fiestas con buenas producciones, siempre quisimos levantar la vara en la oferta, ya que antes los boliches alternativos siempre fueron lugares muy chiquitos", describió una de las creadoras.

Es que Flame se caracterizó en estos años siempre por tener mucho despliegue de producción artística, con artistas locales y nacionales que pasaron por sus pistas para divertir y agasajar a los neuquinos. Hay bailarines, performance, animadores y muchas propuestas más.

En el cumpleaños número 7 estuvo la directora y productora artística Claudia Lavalle, mientras que en el festejo por los 10 años estuvieron las actrices y comediantes Moria Casán y Florencia de la V, entre los muchos artistas que pasaron todos estos años.

Y de aquella pequeña pista pasaron a festejar en todo el boliche Kimika. "La propuesta disruptiva nuestra es que, lejos de quedarnos en un boliche chiquitito, hemos hecho mega producciones en pos de ofrecer un buen servicio para nuestra comunidad y siempre apostando a dar mucho trabajo a artistas locales y regionales. Hay muchos artistas que pisaron escenario por primera vez en Flame y después desarrollaron su carrera y eso nos llena de orgullo", contó.

Como en todos los rubros, este crecimiento que tuvo esta propuesta nocturna en la comunidad de Neuquén tuvo su freno con la pandemia del coronavirus. Fue recién para el 2022 que decidieron reinventarse y convertir sus encuentros en fiestas itinerantes.

Desde entonces, Flame tuvo diferentes propuestas en salones y boliches de Neuquén, Cipolletti, Fernández Oro y, cada sábado, cientos de personas se encontraron para disfrutar de la buena música en un ámbito distendido de diversión.

"Nada fue fácil en la vida pero decidimos salir a remarla y ahí fue cuando transicionamos de ser un boliche a una fiesta. Pasamos de ser el Flame a la Flame, aunque "Flame" no tiene género, está bien como nos quieran llamar", aseguró.

Fiesta de 15

Ya en la actualidad los productores tiraron todo al asador para el próximo sábado 27 de julio desde las 23.59. Con la misma puesta en escena que usó la Fiesta "Bresh" el sábado pasado en el Espacio Duam, Flame propone una noche mega divertida con su propio estilo.

Habrá regalos para los invitados, artistas en escena y como invitada de lujo estará Charlotte Caniggia para traer a Neuquén toda su diversión. Tres son los DJ invitados, y también habrá transformistas y muchas sorpresas más durante toda la noche.

El valor de las entradas arranca en los 16 mil pesos y hay diferentes propuestas para ir en grupo, incluidos los famosos "shots" de Charlotte.

"Vamos a tener efectos especiales durante la noche. La idea es replicar una fiesta de 15 y personificar a "Flame" como la cumpleañera, vamos a tener torta para todos y la mejor música, que es tradición en nuestras fiestas", aseguró Sánchez y aclaró que habrá variedad musical con cachengue y música pop.