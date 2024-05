Color y alegría: un bar de Neuquén inauguró un espacio para la diversidad

Bar Katmandu- LGTB (2).JPG Cristian Ceballos, propietario de Katmandú. Maria Isabel Sanchez

Comenzaron las gestiones, las charlas, ponerse de acuerdo, juntar dinero y así llegó Katmandú. El nombre del bar quedó tal cual estaba desde el 2020, pero a partir de abril de este año se renovó con un nuevo dueño y diversas propuestas.

La de los viernes es para ellos, ellas y elles: para todos los integrantes del colectivo LGBTQ+ y los que no. La idea es que todos los participantes de este espacio puedan divertirse y para eso cada viernes hay diferentes espectáculos. Por el espacio ya pasaron transformistas, DJ, bailarines y tienen muchos planes más para sorprender en cada jornada.

bar lgbtq+en neuquén Una nueva propuesta se presenta en los viernes neuquinos.

"Katmandú es un bar cultural, que estaba más dedicado al rock roll y metal, y ahora tenemos una propuesta más amplia con música de diferentes estilos y una propuesta súper especial los viernes con nuestro espacio Proud", explicó Ceballos a LMNeuquén.

El comerciante contó que la idea de crear este espacio del orgullo es brindar un lugar para que todos los integrantes de la comunidad LGBTQ+ puedan disfrutar, proponer y hacer actividades, shows y fiestas que los representen.

"En Neuquén no hay nada igual, siempre hubo una fiesta itinerante, pero no un bar gay y me pareció importante poder crearlo, así que la propuesta es brindar espectáculos que representen a la comunidad. Ya tuvimos y vamos a tener más espectáculos de Drag Queen, vamos a ofrecer DJ, bailarines, música pop y cachengue. Queremos sumar stand up y pole dance", contó el creador.

bar lgbtq+en neuquén La propuesta cultural se destaca en Katmandú.

Cómo nació el bar

Cristian reveló más sobre la historia de la creación del espacio Proud de Katmandú. Recordó que siempre salía con otros cuatro amigos y nunca encontraban un bar donde sentirse cómodos.

"Y ahora uno está en la barra, otro me hace redes, otro me acompaña a mí en todo y una clienta del estudio, que también me enteré que era de la comunidad, me regentea el lugar", contó con alegría Cristian. El bar está ubicado en la calle Belgrano 3216 y pretende ser "un santuario de inclusión y alegría".

"El Espacio Proud de Katmandú no es solo un lugar para tomar una copa o disfrutar de una deliciosa comida, es un espacio de encuentro y celebración para la comunidad LGBTQ+ y sus aliados", aseguró su creador.

bar lgbtq+en neuquén Es un espacio de encuentro y celebración para la comunidad LGBTQ+

La propuesta inició como un deseo de estos cinco amigos, quienes soñaban con un lugar donde pudieran ser ellos mismos, sin miedo ni prejuicios. El compromiso de este bar con la inclusión y la diversidad es evidente en cada rincón de su espacio, pero es especialmente notable los viernes, cuando se transforma en "Espacio Proud".

Cada viernes las banderas de la comunidad LGBTQ+ se alzan en el ingreso del bar para saber que, al entrar, se está en un espacio donde se celebra la diversidad. La propuesta arranca a las 19 y está abierta hasta las 5 de la madrugada.

Las luces tenues y la música vibrante se suman para generar una atmósfera de celebración y alegría. "Es un lugar donde las personas pueden ser ellas mismas sin miedo al juicio o la discriminación, donde pueden reunirse con amigos, hacer nuevos contactos y sentirse parte de algo más grande", afirmó Ceballos.

bar lgbtq+en neuquén

Los viernes del Espacio Proud cuentan con una selección especial de platos y bebidas que reflejan la diversidad y la creatividad de la comunidad LGBTQ+. Desde deliciosas pizzas y hamburguesas hasta cócteles coloridos y refrescantes, incluyendo distintas variedades de cervezas artesanales. Hay para todos los gustos y antojos.

"Pero acá no hay solo comida y tragos, cada viernes es una oportunidad para disfrutar del talento y la creatividad de la comunidad LGBTQ+", insistió su creador, quien aseguró además que es un lugar en el que todos son bienvenidos y donde el respeto mutuo y la celebración de la diversidad son los principales valores.

Para el resto de los días, Katmandú planifica distintos encuentros musicales para poder recibir a espectadores de todas las edades y también con diversos gustos a la hora de bailar.