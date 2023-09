ESTEPA Música de Cámara se prepara para su tercer concierto

Quienes deseen asistir ya pueden comprar sus entradas y reservar sus ubicaciones marcando el 2994618500 o tocando el siguiente link . También se podrán adquirir en la puerta de la sala desde 30 minutos antes de que comience el evento. Además, estará abierto el Café del CCE para quienes quieran llegar un poco antes y probar algo rico antes de que comience el concierto.

Es destacable el apoyo de reconocidas marcas de nuestra región que hacen posible esta propuesta: Quarz Torre, AVC Construcciones, Cyan Soho Neuquén Hotel, Almendra Studio, Asociación Española de Socorros Mutuos de Neuquén y Centro Cultural Español de Neuquén.

Otra novedad es que para el concierto de noviembre está confirmada la visita del dúo de violín y piano compuesto por los reconocidos Nicolás Favero - violinista principal de la Orquesta Sinfónica del Teatro Argentino de La Plata- y Antonio Formaro - uno de los pianistas más reconocidos a nivel internacional de la actualidad- . Para enterarse de todas las novedades del ciclo pueden seguir la cuenta de Instagram @estepa_md y la página de Facebook estepa_md, o escribir al correo [email protected].

Los músicos

José Luis Izaguirre, clarinete

Nació en Maracay, Venezuela. Inició sus estudios musicales en 1996 en la Escuela de Música “Federico Villena” con Eloy Salgado, y al año siguiente ingresó a la FOJI de Aragua donde estudió con Henry Crespo, quien lo ha guiado íntegramente en su formación artística. En el 2005 ingresa a la “Academia Latinoamericana de Clarinetes” de Caracas recibiendo clases regulares con Jorge Montilla y Gorgias Sánchez. Además ha tomado clases con Luis Rossi, Carlos Céspedes, Paulo Sergio, Jhonathan Cohler, Antonio Saiote, Benjamín Vilte, y Ronald Van Spaendock entre otros. En el año 2015 obtuvo el título de Licenciado en Música con Interpretación del Clarinete en The Associated Board of the Royal Schools of Music the London. Ha sido miembro de importantes orquestas sinfónicas en Aragua, Curaçao y Caracas, y participó como solista con las sinfónicas de Aragua y San Sebastián de los Reyes. En 2020 ganó el Tercer Premio en el International Orchestra Auditions Awards, Samiun University of Music - Italia. Actualmente continúa estudios de Maestría en Música de Cámara en la UNR y es clarinetista de la Orquesta Filarmónica de Rio Negro.

Emilio Peroni, piano

La crítica de diferentes diarios describe al pianista argentino Emilio Peroni como un poseedor de varios tipos de toque, de precisa y brillante técnica y de gran Expresividad sonora. Peroni nació en Neuquén y se desarrolló musicalmente bajo la tutela de los maestros Miguel Martín Morales, Aldo Antognazzi y Bruno Leonardo Gelber (Argentina), Carlo Bruno (Italia), Ángel Soler (Barcelona) y Bernd Zack (Alemania). Con éste último culminó con la más alta calificación dos posgrados en piano y uno en música de cámara en la Escuela Superior de Música y Teatro de Rostock, Alemania. En su carrera artística obtuvo diversos premios y becas en concursos nacionales argentinos e internacionales de piano y de música de cámara. Desde 2002 hasta 2014 fue contratado como acompañante y como docente de piano y música de cámara en la Escuela Superior de Música y Teatro de Rostock. Actualmente desempeña el cargo de Profesor de Piano y Música de Cámara en la Escuela Superior de Música de Neuquén. Peroni ejecuta un repertorio de piano solístico y de música de cámara extremadamente amplio. Realizó recitales enteros con música de Bach, Chopin, Schumann, Liszt, Mendelssohn, Debussy, de música contemporánea y de música nacional argentina. Su experiencia como músico de cámara lo llevó a completar más de 60 programas en diversas formaciones. Además sus improvisaciones de música popular argentina hicieron emocionar a los oyentes. Lo comprueban su interpretación solística en el piano y la trayectoria y creación del ensamble argentino “Peroni Cuarteto Tango” y su ejecución en el quinteto “Cantango Berlín”. Realiza conciertos en salas de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Filipinas, Kuwait y Europa (Philharmonie de Berlín, Senado de París,etc). Además se presenta con orquestas tales como la Filarmónica de Rostock, de Buenos Aires, Sinfónica de Berlín, Sinfónica Nacional Argentina, de Neuquén, de Rosario, de San Juan, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, entre otras. Realizó varias grabaciones de discos solísticos y camarísticos de las obras maestras más sobresalientes.