¿Esto es real? Mirá la insólita oferta que hacen en las redes

Sin embargo, hay publicaciones que no dejan de sorprender e interpelar al otro que puede estar a miles de kilómetros de distancia.

La publicación existe y tuvo infinidad de réplicas en las redes sociales, con un ida y vuelta de preguntas y respuestas que construyen relatos imperdibles.

"¿La permutás? Tengo una bicicleta rodado 29, un compresor y la gata", pregunta un usuario. "Te agradezco amigo, no es lo que estoy buscando", le responde el vendedor. Otro pregunta por las modalidades de pago y si acepta dólares. "Che viejito, ¿con Mercado Pago te va? Soy de Centenario y me vendría bien el ovni para poder salir a pescar...avísame amigo", le dice otro.

ovni publicacion

Le preguntan si la nave es diesel o naftera, si tiene "manuales intergalácticos" y la VETV (Verificación Técnica Vehicular), si se banca un viaje al sol. Vuelven a ofrecer PlayStation y una bici rodado 29. " Amigo es un ovni cotizado en un millón seiscientos aproximadamente, ofrecé un poco más", contesta el vendedor. Y la apuesta llega a un Fiat 147.

Lo que sale la réplica de un ovni

La cosa es que la publicación cosechó cientos de mensajes en las redes sociales. Es un misterio si sigue disponible y si la nave realmente está en poder de quien la ofrece para volverse millonario. Es que se vende o permuta a $1.650.000. "Hace poco bajó un ovni por mi casa. Le ayudé con algunas cosas y me dejó la nave como parte de pago. Me la dejó con todos los papeles. Es muy fácil de manejar. Caja 6ta, con capacidad para abducir 3 vacas como mínimo. Tu consulta no molesta", dice la descripción.

ovni 08.JPG

Máximo Verón es un joven que mira al cielo buscando algo más que el resplandor de la luna y las estrellas. Estudia y convoca a festivales internacionales vinculados con los ovnis y los fenómenos paranormales. Apasionado por los objetos no identificados, consideró que lo que ofrece esta publicación es la "obra artística de alguien que hizo su interpretación de un ovni". Aunque le pareció graciosa la descripción, quiso saber quién está detrás de esta "venta o permuta".

Pues bien, no sabemos mucho. Solo que es un joven de la zona que en su perfil de Facebook se presenta como camionero, con una esposa y dos hijos, y amigos vinculados al rubro petrolero. El vendedor fuera de lo común se llama Jairo Shz.