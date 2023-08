Estudiantes neuquinos crearon una app para combatir la inseguridad

"Nos pusimos a trabajar para que la comunidad la use", sostuvo la docente Marcia Pizarro, en diálogo con la radio LU5. Este es el objetivo.

“Corredor Seguro” es un mapa interactivo que cuenta con una botonera táctil que permite conocer cuál es el camino donde la Policía de Neuquén realiza recorridos. “La idea es marcar el corredor y que se sepa qué zona es más segura, está pensado para alumnos que van a caminando o en bicicleta”, detallaron los estudiantes.

La docente Pizarro comentó que a su vez incorporaron información relevante para los usuarios como números de teléfonos de las escuelas y un botón antipánico que pueden accionar en caso de peligro. "Cerca de 2 mil estudiantes ya la descargaron", indicó.

image.png

Este proceso contó con la colaboración directa de la fuerza de seguridad provincial, con la cual se reunieron para conocer cuáles eran los corredores más seguros. "Es un trabajo continuo con la Policía. Tuvo su momento de programación, su posterior actualización y este año ya nos pusimos a trabajar para que la comunidad la use", sintetizó la docente.

Los alumnos y alumnas que forman parte de este proyecto que inició en la pandemia, anticiparon que seguirán sumándole modificaciones a la app, ya que la idea es mantenerla actualizada de manera constante.

Además, comentaron que el siguiente paso es realizar visitas a escuelas primarias y de adultos, en conjunto con la Policía, Bomberos, Defensa Civil y el SIEN. Se estima que el día martes 22 de Agosto tengan su primera charla en horas de la mañana.

“Corredores Seguros” se puede descargar a los celulares con sistema Android ingresando al siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1zAaRp6t82wqSx5wXWU3nOrAcpXlqki9r/edit?pli=1

La app no se puede subir a la Play Store porque no están inscriptos como desarrolladores para Google. No obstante, se descarga como archivo de Drive, para lo cual es necesario configurar el celular.