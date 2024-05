Evacuaron la municipalidad de Cipolletti por una amenaza de bomba

amenaza bomba cipolletti.jpg El Municipio fue evacuado por una amenaza de bomba. Foto: Anahí Cárdena.

Más allá del operativo preventivo, en el Ejecutivo rápidamente manifestaron dudas respecto a la veracidad de la amenaza. Fuentes consultadas que trabajan en diversas áreas de la comuna confirmaron con mayor malestar que preocupación que estaban "en la calle" por una presunta bomba.

La evacuación no fue inmediata en toda la estructura del edificio. La construcción tiene dos torres, una la ocupan el Municipio y el Poder Judicial y, la restante, es de departamentos y oficinas. En el edificio donde viven y trabajan particulares el aviso para evacuar llegó casi unos 30 minutos después.

Los vecinos fueron advertidos por teléfono, por referentes del consorcio, y no por los responsables del operativo preventivo que se encontraban en la calle, monitoreando la búsqueda desde la esquina de Yrigoyen y España.

El comunicado del Municipio sobre la evacuación

Sobre las dudas de la veracidad de la amenaza, Mildemberg, fue contundente y la vinculó directamente al paro nacional de la CGT, que no tuvo adhesión en el Municipio. "No es casualidad que suceda cuando los trabajadores no adhirieron", afirmó.

Desde el Municipio, en tanto, oficialmente, no se hicieron apreciaciones sobre la veracidad o no de la amenaza. Y de la razón de la maniobra en caso de que sea falsa. Se informó que "alrededor de las 9 e la mañana un empleado del Concejo Deliberante observó un paquete, dentro de una bolsa de supermercado, que no pertenecía inicialmente al lugar, ni a los empleados" del sector.

El trabajador dio aviso a la Central de Emergencias 109 informado del mismo, por lo cual se montó el operativo de evacuación del edificio. Los empleados que se encontraban en sus puestos de trabajo procedieron como lo indica el protocolo municipal y se dirigieron a la plaza San Martin.

Hasta pasadas las 10.15, personal de Bomberos y Policías continuaba con la inspección del edificio. Los empleados esperan en la plaza a la espera de poder volver a sus puestos.