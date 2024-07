Ex combatientes rionegrinos rechazaron ir al desfile de Javier Milei

El gobierno nacional organizó un desfile militar por el 9 de julio. El acto, encabezado por el presidente Javier Milei, tuvo ausencias notorias, ya que muchos excombatientes de Malvinas rechazaron la invitación. Entre los héroes que decidieron no desfilar hay rionegrinos, como el director provincial de Veteranos de Malvinas, Rubén Pablos .

“Básicamente, responde a no rendirle honores a un presidente que ha declarado más de una vez su admiración por Margaret Thatcher, la asesina de 323 compañeros caídos en el hundimiento del crucero General Belgrano, un crimen de guerra, tal como se lo ha catalogado a nivel internacional”, manifestó Pablos sobre su decisión, y la de otros excombatientes de la provincia.

“Es en honor a ellos. No podemos desfilar ante alguien que claramente avala la figura de Thatcher , con todo lo que eso significa para nosotros”.

crucero belgrano.jpg

Además, el referente de los ex combatientes rionegrinos sumó lo que tildó como un “destrato” que ha existido desde el Ministerio de Defensa como una de las razones por las que se negó a participar. “Lanzaron comunicados donde se apura a los veteranos de guerra para que pasen rápido, cuando es sabido que, por la edad, la mayoría no podríamos caminar a paso firme, teniendo en cuenta, también, que muchos están mutilados o en silla de ruedas”, manifestó.

Pablos aseguró que la postura adoptada en la provincia va en línea con el sentimiento de los ex combatientes de todo el país. “Hay un porcentaje muy elevado de veteranos, a nivel nacional, que no estuvo en sintonía con el acto”, afirmó. Sostuvo que no habrá cuestionamientos a quienes sí decidieron participar.

La postura de Pablos no fue expresada a través de la dirección de Veteranos, ni a nombre de todas las agrupaciones de héroes de Malvinas de la provincia, pero el referente del sector aseguró que tampoco era el único con esa línea de pensamiento. Sostuvo que hay "un grupo" en el que "hemos tomado esa posición y la hemos fundamentado".

El reclamo de los excombatientes por Malvinas

Por otro lado, el titular de la dirección de Veteranos cuestionó el posicionamiento político del Gobierno de Milei en torno al reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. "Hasta ahora es más de lo mismo porque no hemos visto ninguna posición, ninguna estrategia firme. Entendemos que es muy difícil en la posición que está Argentina para negociar, porque te pisan la cabeza. Son los que tienen el poder. Lo que nosotros venimos reclamando hace décadas es que por lo menos defendamos o lo hagamos dignamente y de pie como un país soberano que somos".

En ese contexto, "las declaraciones de esta mujer (por la canciller Mondino) en las asambleas de descolonizaciones son simplemente retóricas diciendo que las Malvinas son argentinas. Quedarnos solamente en eso no nos alcanza, ya lo hemos visto en estos últimos 42 años de democracia".

Pablos aseguró que la demostración de que no hay una postura firme en el reclamo por Malvinas fue que "vino a nuestro suelo patrio el primer ministro Cameron y no hubo un rechazo enérgico. Entonces, nos quedamos en los discursos, en las declaraciones, en las Naciones Unidas, pero luego en el día a día no hay ninguna acción concreta".

El dirigente provincial de los Veteranos recordó que el hundimiento del Crucero General Belgrano ordenado por Thatcher es "catalogado como un crimen de guerra. En honor y respeto a nuestros compañeros la decisión fue no estar en el desfile". Para el dirigente "es imposible de separar la admiración que pueda tener el presidente (Milei) por las políticas conservadoras, liberales aplicadas por Thatcher del rol que tuvo en la guerra".