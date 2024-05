Ex intendente del Alto Valle llega a juicio por arreglar una licitación

Un ex intendente del Alto Valle llegará al banquillo de los acusados por un acto de corrupción . Será el segundo caso en los últimos años, tras la condena a prisión en suspenso e inhabilitación perpetua al orense Juan Reggioni . Se investiga a un ex jefe comunal de Cinco Saltos por manipular una licitación pública.

Según la fiscalía y la querella, el ex intendente Germán Epul y el ex secretario de gobierno, Diego Palacios, habrían manipulado un llamado a licitación para la compra de adoquines para beneficiar a una empresa que finalmente no entregó los materiales.