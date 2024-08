Experiencias swinger en el Alto Valle: cómo son, dónde están y el perfil de los asistentes

Aunque ya no es un tabú hablar de parejas swinger, esta experiencia no es para cualquiera. Son personas que tienen la capacidad para poder compartirse, romper prejuicios y conocer nuevas maneras de conectar en la intimidad.

swinger en el alto valle

LMNeuquén dialogó con Karen Llarena, educadora sexual y una de las creadoras de Karicias Suite, quien dio detalles sobre este tipo de complejo, quiénes lo concurren y qué abanico de posibilidades se ofrecen.

Llarena comenzó a inmiscuirse en este tema a partir de la venta de juguetes sexuales. Ese intercambio con personas que buscaban sumar algo diferente la llevó años más tarde a crear este espacio destinado a adultos.

"Si ya habían usado juguetes sexuales, aparecía la curiosidad de llegar a otras personas. Y me preguntaban si yo quería formar parte de esa fantasía. Mi primera respuesta fue no, pero después dije 'yo no participo, pero sí puedo ayudar a vincularse'", contó Llarena sobre sus inicios como facilitadora de encuentros swingers en el Alto Valle.

Como todo, estas experiencias también fueron alcanzadas por la tecnología y su forma de acceder tuvo cambios. En la actualidad existen varios grupos de WhatsApp donde parejas dispuestas al intercambio charlan y luego pueden encontrarse en eventos o en casas particulares.

swinger en el alto valle

La facilitadora describió que su espacio brinda un lugar seguro a los adultos que lo visitan, ya que no entra nadie sin haber pasado una entrevista previa. "Creo que cuando me buscan a mí es cuando necesitan esas herramientas, un lugar cuidado y herramientas desde el conocimiento y la salud", describió.

¿Qué es la práctica swinger?

La educadora sexual explicó que la práctica swinger se trata de un intercambio de parejas o sumar a un tercero en la pareja. Llarena contó que es común hablar del "mundo swinger" o "cultura swinger", términos con los que no coincide, ya que para ella se trata de experiencias y no son todas iguales.

"Sería distorsionado decir que una pareja tiene una experiencia swinger y que entonces ingresa a un mundo del que no sale. Más bien yo lo veo como experiencias, que algunas te pueden gustar y motivar a nuevas, u otras no satisfacer tanto", explicó la mujer quien además detalló que a lo largo de los años que trabaja con sexualidad conoció a personas que tienen esa capacidad para poder compartirse y que les gusta, otras que solo probaron para romper prejuicios y otras que disfrutan de su monogamia.

Con respecto al perfil de los hombres y mujeres que asisten a este espacio de adultos en General Roca, dijo que es muy variado. Hay personas desde los 25 años, que quizás ya hace tiempo que están en pareja, y también recibieron personas de hasta 80 años con ganas de probar cosas nuevas.

swinger en el alto valle

En general las parejas que llegan a este lugar tienen buen poder adquisitivo y no son de esa ciudad, sino que llegan desde localidades cercanas como Neuquén, Cipolletti y también desde La Pampa, Bariloche y alrededores. Asimismo, concurren médicos, cirujanos, anestesiólogos, profesionales independientes, empresarios.

"Cuando pensamos dónde instalarnos elegimos Roca porque queda a unas cinco horas de la playa y también a unas cinco horas de la montaña. Es un lugar de paso para muchos y siempre preservamos que es solo para adultos, no es familiar porque cuando el adulto conecta con un niño sale de su lugar de adulto para entrar en el de cuidador", explicó.

Experiencias swinger en el Alto Valle: ¿Qué buscan las parejas?

Para la educadora sexual, las personas que quieren concretar un intercambio de parejas buscan vivir esa experiencia y necesitan que sea potenciadora y que les sume. También buscan romper la monotonía y poder vivir la sexualidad desde otra manera y romper con el mandato de que una persona estará siempre para su pareja.

"Muchas personas que se acercan a nuestro espacio en este último tiempo ya abrieron su pareja o tuvieron una experiencia con un otro, y está buenísimo que haya sido positivo y por eso se acercan a seguir buscando nuevas experiencias. Es la búsqueda de que el sexo sea netamente placentero y no por la reproducción", aseguró Llarena.

El complejo de adultos

Este espacio que funciona en General Roca está compuesto por cuatro cabañas equipadas para el placer sexual, con un extenso patio donde hay una pileta común que se utiliza en verano. Las parejas, luego de tener una charla donde cuentan qué quieren y qué buscan de este lugar, llegan a instalarse a las cabañas donde pueden tomar turnos de dos, cuatro, seis horas o toda la jornada. El valor de este espacio por dos horas es de 16.000 pesos, y por tres horas 24.000 pesos.

swinger en el alto valle

En época de verano, varios utilizan los espacios comunes y practican nudismo o topless al lado de la pileta.

Los que ingresan al lugar tienen que respetar tres reglas básicas. La primera es el consentimiento: los visitantes deben saber que ingresan a un espacio de esparcimiento adulto donde se puede vivir una experiencia swinger, si es que hay consentimiento de todos los participantes.

Es importante también el respeto. Puede ser que una persona sea convocada a sumarse a otra cabaña y que no quiera, pero la respuesta debe ser dada con respeto. Y en tercer lugar, tiene que haber también aceptación a la diversidad, en su amplio campo de la sexualidad o variedad de personas.

"Dentro de este espacio adulto, las propuestas pueden surgir y las respuestas pueden ser sí, no o también pueden cambiar de opinión. Pero nos cuesta mucho hablar de sexualidad e intimidad. Aunque está claro que en este espacio las parejas no van a hablar del dólar o el Presidente, sino de placer", explicó la educadora sexual.

En este lugar hay jornadas de solas y solos, también eventos swinger y la posibilidad de visitarlos siempre con esta perspectiva de amplitud sexual. "Es un lugar donde la persona se va a sentir cuidada, no observada, no es lo mismo que este tipo de conversación la tengamos en una confitería. Este es el lugar y el espacio adecuado", describió.

Experiencias swinger en el Alto Valle.mp4

"En general, los adultos no tenemos espacios para poder conectar desde otro lugar. Este lugar es para adultos, hablamos de lo que hay que hablar y no perdemos el tiempo. Es un lugar cuidado para eso", destacó.

El espacio para adultos está abierto todos los días las 24 horas y muchas parejas se acercan a disfrutar de dos horas o cuatro, van a celebrar su aniversario y en búsqueda de nuevas propuestas. Hay parejas que se ponen de acuerdo con otras y se encuentran en este espacio, ya se conocen de antemano, y otras que llegan con ganas de sorprenderse.

¿Hay más movida swinger en la región?

Además de este espacio dedicado a los encuentros swinger, la educadora sexual aseguró que hoy es habitual como modo de comunicación en los interesados que se usen diferentes aplicaciones.

"Hay una gran movida en la región, también en Bariloche", aseguró Llarena, quien opinó que hoy hay cada vez más interés por querer saber de qué se trata, aunque son pocos los que realmente están interesados en experimentar.