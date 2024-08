Relaciones abiertas en Neuquén: experiencias en primera persona

Pablo tiene 36 años, es músico, realizador audiovisual y hace cuatro años que tiene una pareja abierta, y es ahí donde marcó la diferencia. "Es muy importante entender que cada persona habita vínculos, no los tiene. Porque el concepto de tener, en este caso una pareja, tiene que ver con la propiedad. Y en un mundo donde manda la propiedad privada y es común decir tengo una familia, tengo una novia, yo hablo de habitar el vínculo", explicó.

Relaciones Abiertas Neuquen 03.jpg Imagen ilustrativa.

De antemano este hombre aclaró que no hay un manual, sino que cada pareja decide cómo llevar adelante su relación abierta. "Yo voy hablar de mi experiencia, estamos juntos hace cuatro años y cada uno de los dos elige poder compartirse con otras personas en lo sexual. Y esto no es poliamor, sino que tengo vínculos sexo afectivos con otras personas además de mi compañera, pero no elijo un plan de vida con otras personas, existen diferentes formas de afecto".

"Yo tengo una profunda conexión e intimidad con mi compañera que vas más allá del concepto de amor. Pero también para mantener vínculos con las otras personas necesito desarrollar cierta afectividad e intimidad porque no son objetos de consumo para mí, son seres humanos con una subjetividad del amor, del sexo, la vida. Entonces me vinculo con muy pocas personas, con las que desarrollé cierta amistad, con las que tenemos buen sexo y además compartimos otras cosas de la vida", describió sobre las relaciones por fuera de su pareja.

relaciones sexuales sexo generica

En ese mismo sentido entendió Florencia -la otra entrevistada- sus relaciones sexuales por fuera de su pareja y derribó uno de los mitos alrededor de las parejas abiertas: que quienes practican este modo de vida tienen relaciones sexuales todo el tiempo, con cualquiera y como sea.

Ella describió a LMNeuquén que no es así, que sí tuvo, tiene y seguramente tendrá relaciones sexuales con otros hombres, pero que no es algo de todos los días ni de todos los meses, sino que tiene que haber un sentimiento de por medio, una conexión, ganas y tiempo.

Florencia tiene 36 años, es abogada y trabaja en el Poder Judicial. Convive con su pareja hace cinco años, aunque entre idas y vueltas hace 20 que están juntos. "La base de nuestra pareja no es la exclusividad sexual. Este último reencuentro lo hicimos bajo la premisa de que ya conocíamos las inquietudes del otro y sabíamos que era una posibilidad plantearnos estar con otras personas. Siempre estuvo conversado y habilitado", aseguró.

"Las veces que me pasó estuve con personas que venía conociendo y era bastante amiga y había una química más sexual. Personas con las que estaba la posibilidad de compartir desde ese lugar, a las que les tengo cariño, quizás no diría me enamoré pero que tampoco son personas random que conocí una noche", aseguró.

La mujer contó que, por ejemplo, sus amigas la cargan diciendo que salía con más personas antes de estar en una relación abierta. Por el lado de su pareja también describió que, de la misma forma, se relaciona con otras mujeres. "Las relaciones que le conocí son personas que él quiere un montón y son súper importantes en su vida. Nosotros no lo tenemos planteado solo como algo sexual. Vincularnos de esta forma no nos surge como un planteo, sino que fue un proceso de modificar toda la concepción de nuestros vínculos y entender que todo el tiempo estamos sintiendo cosas distintas por las personas", afirmó.

"Hasta ahora lo que nos pasó es que cuando nos vemos con otras personas hay un cariño y un compartir más allá de lo sexual", aseguró, en consonancia con lo que contó Pablo.

Relaciones abiertas: ¿Y los celos?

Florencia se preguntó porqué una persona puede tener un montón de amigos y nadie se animaría a reprochárselo, pero cuando se habla de más de un amor aparece una recriminación social basada en la exclusividad sexual.

"Yo creo que dentro de los términos de los acuerdos que tengo soy súper fiel, porque nuestra pareja está armada desde otra base. Y ahí siempre se contempla lo que siente otro. Sí muchas veces sentí celos, en la medida que vas teniendo inseguridades, por ahí estás en un mal momento y entonces algo de lo que está por pasar te genera incertidumbre", contó y aclaró que, al dejar de estar puesto el eje de la relación en la exclusividad sexual, no mide el valor de la relación o la seriedad en función de cuántas personas estuvieron con su pareja.

Pablo contó su experiencia con los celos y dijo que fue el motivo por el que terminó una relación anterior. "Con mi compañera veníamos de experiencias muy monogámicas donde los celos se llevaron por delante los vínculos. Y lo nuestro también es un posicionamiento político en la vida. Hay algo de la sociedad occidental que te dice que uno tiene que vivir de una manera, vestirse de una manera, tener relaciones sexuales de una manera, y en algún punto no podemos salir del sistema, pero sí expulsar algunas cosas que consideramos que ya no están bien en nuestra vida. Los celos se pueden gestionar también, para tener un vínculo abierto uno tiene que hacer un viaje hacia adentro muy fuerte y sincero", aseguró.

relaciones abiertas neuquén Imagen ilustrativa.

Con su pareja actual, con la que no convive en este momento aunque sí planifican hacerlo más adelante, no falta el diálogo. Ellos hablan sobre lo que les puede molestar, aunque Pablo entiende que los celos son sentimientos que debe resolver el que los siente. "Hay que desaprender de lo que nos enseñaron que era el amor", agregó.

Ambos integrantes de esta pareja saben si el otro está conociendo a alguien o si estuvo con otra persona. "Nuestro vínculo es muy especial, de hecho a las personas con las que de vez en cuando tenemos intimidad les intriga. Mi pareja no quiere saber el nombre de las personas con las que yo comparto y a mí si no me quiere contar todo bien y si sí, también. No me mueve la aguja saber de su vida privada", aseguró.

La mirada del entorno

Si bien los integrantes de las parejas abiertas parecen no tener rollo con el que dirán, no siempre hablan de sus formas con todos sus amigos, compañeros de trabajo o familias. Para la mayoría este tipo de relación es "rara".

Por ejemplo, Pablo comparte ámbito laboral con su pareja y le tocó estar en un mismo espacio con ella y otra persona con la que había tenido relaciones sexuales. "Los que la pasan peor son ellos, porque no están acostumbrados", describió y aseguró que de ninguna manera él se violenta si comparte con un hombre que su pareja eligió, sino que más bien entiende que esa persona vale mucho.

Florencia admitió que es difícil hablar de estos temas con la familia, o en el trabajo ya que consideró que genera una cierta intriga sobre qué es lo que le habilita a su pareja.

"Nos pasó en un cumpleaños compartir todos juntos con otra persona con la que había estado mi pareja, y por ahí alguna amiga a la que no le entra esto en la cabeza se pone súper nerviosa y no entiende cómo yo pude haber invitado a esa mujer", recordó Florencia, quien a veces contó cómo era su relación porque quizás la veían con otra persona en la calle y esto generaba malestar a quien los veía.

Para entender una pareja abierta "hay que replantearse el discurso del amor romántico". "De alguna manera nos enseñan desde siempre que hay que tener una pareja estable y poco se piensa en la felicidad, la tranquilidad, las ganas y el deseo. Me parece que hay algo ahí que los feminismos vinieron a cuestionar", aseguró.

sexo3.jpg

"Con mi pareja hablamos un montón, tenemos mucha confianza, incluso para transmitirnos las inseguridades y animarnos mutuamente. 'Andá, si te gusta andá', nos hemos dicho. También hablamos mucho del tema de los cuidados y del uso del preservativo", contó.

Para tener una pareja abierta, para ella, hay que cambiar códigos sociales. "Yo creo que inconscientemente todos conocemos a alguien que nos gusta pero por un código social lo limitamos, porque pensamos que está mal. Nosotros cambiamos ese código", explicó.

"Creo que los feminismos irrumpieron por todos lados y un montón de personas han problematizado sus vínculos, es un bastión para problematizar un montón de mandatos sociales como el tipo de pareja. Si hay cariño, el amor se multiplica y se multiplica de verdad", concluyó.

Para Florencia, la pareja abierta permite la posibilidad de romper con una limitación que nadie pidió, de romper con un código social súper fuerte que genera mucho daño cuando no se cumple y que genera mucha violencia de género. "Porque parten de la base que tu pareja es tu propiedad. Nosotros nos basamos en el cariño, el respeto y la sinceridad", afirmó.

¿Por qué este tipo de vínculos y no uno monogámico?

"Yo habito estos vínculos para no sufrir más. Para no tener que estar siempre pensando en las cosas que la otra persona no resolvió de sí misma. Para no tener que dar explicaciones a una persona que no resolvió los celos, yo no puedo satisfacer a la otra persona en todo lo que quiere y la otra persona no me puede satisfacer a mí", entendió Pablo.

El hombre explicó que elige un vínculo abierto no para ser feliz, sino para estar en paz. "La gente está atrás de la felicidad y poca gente busca la paz, yo busco paz, no felicidad. La paz sí se puede habitar y se labura todos los días para eso", afirmó.

*Los nombres de los entrevistados son ficticios para preservar su intimidad.