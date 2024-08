Explosión en Aguada San Roque: así arrancó el juicio por la tragedia de la escuela

Live Blog Post

La palabra de Marcelo Guagliardo y Angélica Lagunas

"La escuela debe ser un lugar seguro, no puede ser un lugar en el que esté en riesgo la vida de ningún trabajador o trabajadora, y menos de nuestras infancias. Lo que se pone en juego acá es que es un hecho que no se puede repetir, que quede una sentencia que genere un Nunca Más morir en una escuela", planteó Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN Provincia. Y apuntó que "no pasa solo por invertir sino de hacerlo como corresponde, cuidando la vida de las personas".

Por su lado, la secretaria general de ATEN Capital, Angélica Lagunas, reclamó: "En aquel momento planteaban que se debía volver a la presencialidad, no garantizaron las escuelas seguras. A tres años estamos inaugurando un juicio que desde el vamos plantea la impunidad. Porque ninguno de los funcionarios políticos ni del Ejecutivo provincial ni del Consejo Provincial de Educación están sentados en el banquillo".