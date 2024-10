Explosión en Aguada San Roque: confirman la fecha en que se conocerán las penas

La oficina judicial penal de Cutral Co fijó las fechas para la audiencia de determinación de pena en el caso que conmocionó a la provincia en 2021.

La oficina judicial penal de Cutral Co estableció las fechas del 3 al 7 de febrero de 2025 para la audiencia de determinación de la pena en la causa por la explosión en la escuela albergue 144 de Aguada San Roque .

Las sentencias por Aguada San Roque

La Justicia concluyó que hubo cinco culpables para que se produjera la explosión en la Escuela 144 de Aguada San Roque, ocurrida el 29 de junio del 2021. Todos responsables de estrago culposo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. A uno de ellos se le suma el delito de falsificación de documento. El exsubsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza, fue absuelto.

Juicio imputados defensores Juan Coto por explosion escuela Aguada San Roque Sebastián Fariña Petersen

La decisión se tomó de forma unánime por parte de los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo.

Durante la lectura del resumen de los argumentos, Pombo señaló que, a partir de los testimonios y las pruebas recolectadas, se comprobó la irregularidad en las contrataciones de Eduardo Afione y el gasista fallecido Nicolás Francés.

Puntualizó que “la obra no estaba terminada a esa fecha, según los compromisos de la empresa en la licitación”, siendo los trabajos pendientes la obra de gas, calefactores y las gestiones para su habilitación.

Pombo también se refirió a la intención de la defensa por cargar la responsabilidad contra la directora del establecimiento, Martha Baez.

SFP Juicio explosion aguada San roque (8).JPG Sebastián Fariña Petersen

“Sin embargo, entendimos que lo acreditado del juicio fue distinto. Pudimos comprobar que el accionar fue acorde a la realidad que atravesaba. La directora cumplió con las resoluciones del CPE que ordenaban el regreso a la presencialidad”, argumentó.

Dijo que su presencia en el lugar fue responsabilidad de Obras Públicas y la empresa contratista, al tiempo que “no le comunicaron que la escuela continuaba en obra y no se podía ingresar”.

La reacción de ATEN tras el fallo

Marcelo Guagliardo, secretario general del sindicato de los docentes ATEN, consideró que en la sentencia contra los responsables de la explosión dejó afuera a los responsables políticos.

veredicto aguada san roque aten Claudio Espinoza

“Las responsabilidades políticas ya sabemos todos de quién son. Acá lo que se ha condenado son responsabilidades penales. Y la política tiene la responsabilidad de que un hecho como este, no vuelva a pasar nunca más en nuestra provincia”, enfatizó el secretario general de ATEN, quien acompañó a las familias, como sindicato querellante de la causa.

El líder de ATEN sostuvo que el juicio destapó un entramado que conectó a funcionarios del estado provincial, las empresas contratadas para hacer robras escolares y las muertes.

“Es dolorosísimo... irreparable, por las familias que hoy no están. Pero no ha sido en vano en términos de que no puede volver a pasar en Neuquén”, destacó.