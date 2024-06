Explotó la nueva carnicería de Neuquén con más de mil clientes en dos días

Desde temprano en la mañana la fila de personas a la espera de comprar para luego probar esta carne, que asegura buenos precios y calidad, no paró de crecer. Por la tarde, tanto el jueves como el viernes el desfile de clientes fue incesante, e incluso había personas que esperaban afuera su turno.

Esta carnicería, que ya está instalada en el Parque Industrial de Neuquén hace más de dos años, quiso acercar a sus clientes sus productos. Diego Barakat, uno de los tres jóvenes dueños de este comercio, contó a LMNeuquén que en estas primeras horas llegaron clientes de Plottier, Centenario, Cipolletti y varios barrios de Neuquén. "Es impresionante la repercusión que tuvimos, la bienvenida fue increíble. En la primera jornada recibimos a más de 500 personas y este viernes lo mismo, o más", aseguró.

mercado de carnes

Los comerciantes anunciaron que las ofertas que lanzaron en la apertura están vigentes por una semana más para todos las puedan aprovechar. Ofrecen el vacío a 5.900 pesos el kilo; el matambre con un valor de 4.990 pesos el kilo; la colita de cuadril a 6.900 pesos el kilo; y la tapa de nalga a 4.990 pesos el kilo.

Esta nueva propuesta deja atrás la tradicional carnicería donde se le pide al carnicero que troce la carne y en vez de eso propone un espacio limpio, sin olores, donde los diferentes cortes se ofrecen en paquetes cerrados al vacío. El comerciante contó que hubo clientes que compraron el jueves y el viernes volvieron por más satisfechos con la calidad del producto.

Las góndolas no tienen posibilidad de verse con restos de carne y cada cliente puede revisar los paquetes para elegir el que más le gusta para llevar a su hogar.

mercado de carnes precios Mercado de carnes abre una sucursal en Neuquén. Foto: Gentileza.

Y si bien en estás vísperas del Día del Padre la fila a la espera de comprar llegó a tener hasta 80 personas, el ritmo de atención fue rápido ya que solo se debe cobrar los cortes que el cliente elige de la góndola.

La nueva sucursal estará abierta de lunes a sábados de 8.30 a 13 y de 17 a 21 y por este domingo también va abrir de 9 a 13. Barakat aseguró que los precios en esta carnicería están "un 30 % por debajo de lo que ofrece cualquier otra carnicería de la ciudad".

La primera sucursal de "Mercado de Carnes" está ubicada frente al Mercado Concentrador en el Parque Industrial de Neuquén y hasta allí llegan todas las semanas vecinos de diferentes ciudades del Alto Valle quienes se enteran de los buenos precios y la calidad.

"Y también nos eligen por la limpieza de nuestras carnicerías, acá no hay sangre, no hay cosas de una carnicería tradicional, acá no cortamos, ni abrimos el envasado, vendemos la pieza entera o porcionada pero cerrada al vacío", destacó Barakat.

Precios bajos de Mercado de Carnes

El comerciante explicó que para poder brindar precios bajos traen carne de distintos puntos del país. Lo hacen de frigoríficos de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, entre otros lugares. "Nos enfocamos en tener el mejor precio de la zona", aseguró.

"Estamos muy contentos de poder brindar estas ofertas pare el Día del Padre para que todos puedan llegar a hacerse el asado con precios muy baratos. Apuntamos a que todas las familias puedan comprar su asado", explicó.

Los precios en este comercio son por piezas enteras que pesan entre 2 y 5 kilos, aunque también ofrecen paquetes porcionados.

mercado de carnes precios

Además, se va a poder comprar nalga a 8.288 pesos el kilo, bola de lomo y cuadrada a 6.685 pesos, cuadril a 7.956 pesos el kilo, tapa de asado a 6.078 pesos y paleta a 6.575 pesos.

La aguja, para los guisos, sale 6.300 pesos, la nalga feteada para milanesa a 8.829 pesos, la carne picada común a 5.525 pesos y también ofrecen milanesas de pechuga de pollo congelada por 5 kilos, a 4.402 pesos el kilo, entre otros cortes. Este comercio además ofrece la posibilidad de hacer encargos por Whats App y desde su página de Instagram.

Esta novedosa propuesta de una carnicería que vende solo cortes envasados al vacío se inició de la mano de tres jóvenes profesionales. Diego Barakat, Martín Vázquez y Stefano San Filippo, de 26 y 28 años.