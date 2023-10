SFP Empleo Joven casino magic (17).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Cuando me anoté vi que a la tarde van a a hacer entrevistas las empresas así vine preparada con mis certificados, mi CV y mi humilde outfit para estar acorde a la situación. Quiero encontrar un trabajo que me permita estudiar y ser mamá", manifestó la joven de 28 años que en los últimos años aprendió a nutrir su confianza a pura actitud, creatividad y curiosidad para abrirse camino más allá de la adversidad y las complicaciones cotidianas.

Con un hijo de 6 años y luego de vivir difíciles momentos a nivel personal y familiar, Rocío se propuso forjarse un futuro "aprovechando al máximo lo que nos da tanto el Estado provincial como el municipal". Atenta a las publicaciones en redes sociales, se alistó en diferentes capacitaciones gratuitas que le permitieron tener un pantallazo de las áreas que llamaban su atención para tantear si la motivación se mantenía tras el abordaje.

Así se capacitó como asistente jurídico para considerar la posibilidad de entrar en la carrera de abogacía. Tras darse cuenta de que eso no era lo suyo, se inclinó por la rama de recursos humanos. "Hice un curso de la organización Cumbre Sur que se dictó en el Concejo Deliberante. Me encantó, así que seguramente arranque la carrera el año que viene. Descubrir qué me gusta hacer y en qué soy buena está buenísimo, es una camino para seguir en esa dirección", sostuvo entusiasmada mostrando el certificado que obtuvo como una carta a hacer valer ante los referentes de las organizaciones encargados de la selección de personal.

"Luego asistí a un ciclo de charlas en el Concejo Deliberante y en Centro Cultural Oeste y así me enteré de esta expo. Creo que es importante que cada uno busque opciones, tenga actitud y estudie. La capacitación te da información que después podés utilizar. No es lo mismo salir a buscar trabajo sin estar formado o tener una idea de lo que vas a hacer a estar preparado para eso. Seguramente contar con herramientas te da más posibilidades", enfatizó.

Rocío es consiente de que tendrá que organizarse muy bien y hacer malabares para compatibilizar su maternidad con el estudio y el trabajo que necesita para subsistir. Sin embargo, no se desanima, más allá de la experiencia que tuvo en una estación de servicio hace un año y medio. "Trabajaba casi 12 horas por día con turnos rotativos y en un momento decidí renunciar porque estaba descuidando mucho a mi familia y mis estudios. El trabajo no me daba margen para nada", dijo poniendo igualmente en valor todo lo que aprendió durante esa etapa y viendo en ese sentido la Expo Empleo Joven como una buena ocasión para empaparse de las modalidades de estudios y becas que ofrecen las universidades, "en especial para estudiantes con hijos que necesitan trabajar". "Son aspectos importantes para mi en particular. Hay chicos que no tienen familia y tienen más disponibilidad, pero no es mi caso y yo quiero superarme", remarcó.

Expo Empleo Joven de Neuquén: lista, con el ambo puesto

Otra joven que llamó la atención en la primera jornada del evento fue Rafaela. Vestida con un ambo verde grisáceo, la futura nutricionista de 22 años aprovechó el uniforme que iba a utilizar horas más tardes con su grupo de estudio en la Uflo para presentar personalmente su hoja de ruta en las más de 20 organizaciones que se sumaron a la expo organizada por la Subsecretaría de Capacitación y de Empleo de la Municipalidad de Neuquén.

"En la facultad tenemos el Día de la Alimentación y para dar una mejor presencia decidí venir así, es como que estoy más predispuesta. Creo que venir vestida así le da un plus a la presentación", contó la mujer de 22 años amante de la salud y el bienestar.

"Pasé ya por todos los stands y estuvo bueno porque conocí empresas que no sabía que estaban en la zona. En todas se encargaron de tener en cuenta mi perfil. Si bien me gustaría trabajar de lo mío, estoy dispuesta a trabajar de lo que sea para terminar la carrera. Ir a universidad privada se hace cuesta arriba", dijo haciendo alusión a los aranceles que tiene que pagar mes a mes. "Si pudiera elegir me gustaría trabajar en un lugar como Leben Salud no de manera aislada sino en forma comunitaria con otros profesionales. Las posibilidades laborales que ofrece mi formación son muy amplias, más de las que tenía conocimiento cuando empecé a estudiar. Por ejemplo hay petroleras que contratan nutricionistas para sus comedores", ejemplifico mostrándose interesada también en ese universo.

"Me llama mucho la atención las casas de comidas rápidas. Creo que puedo captar cosas y darme cuenta de que estoy equivocada respecto a cómo se manejan algunas cuestiones. Quizás me cambia la perspectiva y me cambia la cabeza", añadió.

Conforme con los aportes que tuvo en la Expo, la joven señaló: "El trabajo para lo jóvenes está difícil, pero está. Cuesta conseguirlo y también cuesta que la gente lo mantenga. Tiene que ser algo reciproco tanto de los jóvenes como de los empleadores. En el mercado hay mucho negreo. Como saben que el joven está necesitando una fuente laboral, las pagas suelen ser muy bajas, muchas horas, el 80 por ciento no tiene obra social, está en negro. Esto no tiene que ver con el empleador sino con todo el sistema porque todos lo permitimos", manifestó.

Expo Empleo Joven de Neuquén: el imán de la industria petrolera

Más allá de los diversos perfiles, la mayoría de los visitantes de la expo vislumbran en la industria del petróleo una atractiva fuente laboral. Desde quienes quienes se proyectan como profesionales del área de Recursos Humanos, hasta aquellos con vocación en el área de salud donde su espacio natural de trabajo seria un centro sanitario. Claramente los altos salarios son el principal gancho.

Rocío, por caso, se mostró dispuesta a trabajar tanto en el ámbito público como privado, pero destacó que sería interesante sumarse a Pecom para ampliar el cupo femenino. "Sería un desafío, son 8 mil empleados y solo el 6% son mujeres", indicó.

Rafaela, en tanto, si bien considera diversos escenarios laborales, no descartó el sector energético, teniendo en cuenta la convocatoria a profesionales de la rama de la alimentación en los comedores en plantas y yacimientos.

A un año de recibirse de enfermero, Lautaro proyecta ir por más y arrancar la carrera de medicina. Se visualiza trabajando en el sector de Neonatología, pero no deshecha encontrar la chance de prestar servicios en el sector petrolero. "Hay enfermeros en la industria, así que también me gustaría trabajar ahí", deslizó el joven que se acercó al evento con dos amigos, también dispuestos a incursionar en el rubro estrella de Neuquén.

"Yo egresé del CPEM 47 y estoy buscando un laburo estable. Arranqué kinesiología en la Uflo pero no es lo mío así que por ahora descarté estudiar. Me llama la atención las petroleras, mi primo trabaja en Pecom y es muy bueno el trato y las condiciones. No tengo drama de trabajar de lo que me digan, de ahí en más ir subiendo de rango", manifestó Julián luego de destacar su versatilidad y su compromiso con diferentes tipos de trabajos que desde hace un tiempo viene haciendo a modo de changas.