Fabián Vena da una clase secreta en Casino Magic

“Es un fenómeno lo que sucede con el espectáculo, con este filósofo y con esta clase de filosofía en formato de comedia, que permite ver algo tan míticamente puesto en términos de complejidad como es la filosofía. Y en realidad, que pueda llegar de manera tan simple, graciosa y contundente es el gran laburo que hemos hecho. Estamos orgullosos y felices con lo que esta sucediendo porque la gente así lo demuestra. En Mar del Plata fuimos por una función semanal y terminamos con doble función. En Buenos Aires sucedió lo mismo. Hay algo muy atractivo que tiene que ver con la filosofía, que es nada más ni menos que ponerse a pensar. No hay otro rasgo llamador que el de pensar”, sostuvo Vena.

“Creo que dan dadas todas la condiciones para hacer y disfrutar de un espectáculo teatral en todo sentido: entretenimiento, emoción y también reflexivo. Dentro de esa clase hay grandes momentos de emotividad y la gente sale pensando”, acotó.

Moral

Durante esa clase que propone el catedrático, en uno de los tramos se habla sobre revolucionar la moral social. Ante los hechos o ideas que podrían revolucionar esa moral, el director, explicó: Muchísimos porque uno de los problemas más grandes que tenemos, justamente es la moral. La moral, al marcar determinados límites, bueno, ya estás prácticamente hablando que se puede subvertir. Y ahí, entonces, ni siquiera sirve haber armado una moral. Así que revolucionar la moral social se puede hacer desde muchísimos sectores, de nosotros mismos y de la sociedad. Las cinco virtudes humanas con las que trabaja este tipo están ligadas a algunas con las clásicas, habla de la templanza y de la justicia, por ejemplo, y se guarda a la quinta, un bonus track personal, le llama a él, de alguna forma para darle una unificación, un interés común sobre el final a todo el espectáculo que también arrancó con esa idea. Las cinco virtudes que el tipo analiza, obviamente dentro del marco teatral, de un concepto de teatralidad con un personaje y una historia, juega a investigar esas virtudes en público y esas cinco virtudes que aparecen dentro del formato y el contenido de la clase son potentes; primero porque se mencionan y hay muchas más virtudes, pero él elige esas en función de un hilo conductor”.

Despliegue

Quien soy yo tiene una duración de una hora y dos minutos en donde Vena es dueño absoluto del espacio con un trabajo, en donde se “come el escenario”, según consideraron algunos críticos. “Tengo tal despliegue arriba del escenario, tal despliegue, que cuando fue la familia a verme en Buenos Aires, Paula (su mujer) le dice a nuestro hijo ‘Viste cuando papá te dice que no puede jugar a la pelota porque las rodillas no sé qué’ mira lo que hace en el escenario. Entonces yo le pido piedad y que no diga mentiras porque arriba del escenario son todos trucos”, lanzó el intérprete con humor. Y luego continuó: “Lo cierto es que pareciera que hay un despliegue fenomenal de este profesor que deambula toda la obra contando su vida y por qué lo echaron de la facultad y de sus clases clandestinas con el afán que no se caiga el plato (por los cambios de música y escenografía) que está en equilibrio porque está todo hecho a medida. Tengo la suerte de conocer al director de que se lleve con el actor, tengo la suerte de ser el adaptador de la obra y de confiar en un equipo formidable. El despliegue es muy grande en termino de todos los rubros”

“La escenografía vuela porque tiene su participación artística y todo el lenguaje que tiene el teatro, vestuario, luces, música, el cuento de por sí. El tipo no para de hablar y de tirar data, siempre en tono de comedia, que es lo más importante en este espectáculo. Para nosotros el humor es el mejor vehículo para poder contar cualquier historia e incluso para llegar profundamente. Me lo he hecho a medida y para mí es un placer hacerlo”, remarcó.

Una clase

En sus primeras presentaciones en Mar del Plata el rotundo éxito de su nuevo unipersonal, produjo que el cartel de “localidades agotadas” sea una constante. Ante la convocatoria de público, se agregaron funciones todos los martes en doble turno en la sala del Teatro Auditorium. “Siempre las dobles funciones son difíciles porque uno pierde un poco la cabeza. Cuando uno está en el mismo teatro, en la misma noche, repitiendo lo que uno dijo hace una hora te preguntas ‘¿lo dije?’. En un espectáculo con tanto dinamismo me tomé el impulsó para ver si me iba a provocar algo parecido y la verdad que no. En un momento salí mal entonado y pregunté ‘no hay más´. Es un placer, sobre todo en el corazón de la obra que hace entender qué en Quien soy yo hay mucho no solamente uno aparece ese espejo de mostrar a ver quiénes somos, no. En mí yo están todos; el actor, director, adaptador, productor. Cuando salí a escena la primera vez en Buenos Aires (teatro Picadilly) con sala repleta uno llega atado con alambre –por todo lo que implica un estreno- cargaba con nervios. Y cuando salí al escenario me di cuenta que también aparece mi otro yo, que es el del profesor. Y ahí dije ‘si estoy en una clase’. Y yo disfruto mucho de mis clases y de dar clases. Es otro viaje, otro rol, se vive y se piensa el teatro desde un lugar más relajado porque no hay problemas si me quedo pensando en algo o cambio la anécdota. Entonces, en las presentaciones me agarró una tranquilidad fenomenal, que tuve en un estreno como jamás tuve y voy a tener en mi vida por eso desfruto tanto este profesor (por el personaje)”.

En cuanto al galardón que recibió la obra en los premios Estrellas de Mar, Vena destacó: “Fue muy importante haber ganado un premio por la Mejor Música Original porque la puesta la concebí desde ahí. Lo tengo a Pablito Porcelli (compositor) que lo respeto mucho y admiro como músico. Él hizo la música del espectáculos anterior, Conferencias sobre la lluvia, y en este caso al tratar de encontrarle una medida dinámica que tiene que tener el espectáculo, para que se vertiginoso, la música es un papel fundamental porque divide la puesta en ocho unidades, como si fueran ocho bolillas de estudio. Y cada unidad tiene su propia música. Fuimos en patota a Mar del Plata y que Pablo se haya llevado el premio fue una alegría enorme”.