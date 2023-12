Falso pasajero hizo pisar "el palito" a otro Uber neuquino

Ocurrió este martes, alrededor del mediodía, en calles La Rioja y Juan B. Justo. En realidad, en esa intersección realizó el pedido el falso pasajero, quien luego de subir al vehículo, solicitó dirigirse hasta San Martín al 3000. Sin embargo, no llegó a destino. En San Martín y Pringles, el Uber no pudo continuar su trayecto. Fue detenido por los inspectores municipales.

"Como decimos siempre, las personas que inician esta actividad ven una salida laboral rápida sin ningún tipo de resguardo", comentó Espinosa. En este caso, el conductor del Uber tenía una licencia de conducir categoría B1 y un seguro del automóvil. Se trataba de una Ford Ecosport.

uber neuquino

"Se simuló un viaje, como hacemos comúnmente con este tipo de actividades; y se dio con él, en el recorrido. A partir de hoy -martes- queda a disposición del Tribunal de Faltas", indicó el subsecretario de Transporte.

Recordó que la actividad "no está avalada por el Estado municipal". Agregó que "no tiene ningún parámetro de seguridad para los pasajeros". Por tal motivo, dijo que es una "actividad no declarada".

"Hicimos un fuerte hincapié en la comunicación en que este tipo de aplicaciones confunden a estas personas. Piensan que pueden ejercer la actividad en Neuquén, pero está totalmente prohibida", apuntó Espinosa.

mauro espinosa subsecretario de transporte

Las consecuencias para el Uber neuquino

Además, reiteró que se genera "competencia deslegal con la actividad declarada y regulada de taxis y remises en la ciudad, y sin tener los parámetros de resguardo".

Lo que puede pasar: la persona que preste este servicio no habilitado en la ciudad corre el riesgo de que se la inhabilite para manejar y tenga que pagar una sanción importante.

"Estamos haciendo una fuerte campaña de fiscalización porque este tipo de actividades se han acrecentado en el último tiempo y las consecuencias son graves", concluyó el funcionario municipal.