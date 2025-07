Falta de gas en Rincón de los Sauces: el duro reclamo de Hidenesa tras el corte de 12 horas

Cabe destacar que, en dicha localidad, HIDENESA es subdistribuidora de Camuzzi, empresa distribuidora que le provee el gas para llevar a los hogares. El comunicado que difundió HIDENESA dice expresamente lo siguiente: “En primer lugar, resulta imprescindible poner de manifiesto que HIDENESA en la localidad de Rincón de los Sauces reviste la condición de subdistribuidor del gas natural que llega a cada uno de los usuarios de la localidad. HIDENESA no es productor del gas natural y se encuentra en este aspecto, sujeta a la cantidad de gas natural que le proveen quienes si revisten tal carácter”.

gas hidenesa

Continúa explicando que “la falta de cantidad suficiente de gas natural que nos aqueja en la actualidad proviene de la salida de servicio de la Planta Compresora ubicada en el yacimiento VAM, cuyo titular de la concesión es la empresa YPF SA y su operador la empresa BENTIA ENERGY, siendo la real causa de la caída del aporte de gas natural la falta de realización de las inversiones necesarias, situación que deja tanto a HIDENESA como a los usuarios de la localidad, absolutamente desprotegidos”.

Agregan: “Debemos también señalar que HIDENESA ha realizado todos los esfuerzos a su alcance y dispuesto todos sus recursos humanos y materiales con el fin de la inmediata solución del problema, el cual como queda claro de lo dicho más arriba, la excede ampliamente y no resulta de su responsabilidad e incumbencia, por cuanto HIDENESA no puede distribuir el gas natural que no le proveen quienes deben hacerlo”.

“Por último, es necesario destacar que HIDENESA ha realizado siempre y en todo momento las inversiones necesarias para garantizar que cada uno de los usuarios de sus servicios, cuenten con el gas que distribuye, siendo inexactas las imputaciones que nos han sido realizadas ligeramente, indicando que contamos con instalaciones vetustas y que la causa de la falta de suministro es consecuencia de una supuesta falta de inversión de nuestra parte”, alegaron.

“Sin perjuicio de todo ello, informamos a la opinión pública, que nos encontramos trabajando sin descanso a los fines de obtener una solución permanente y duradera para que la situación experimentada pueda ser resuelta de manera definitiva y sostenida en el tiempo”, concluye.

Qué dijo el presidente de Hidenesa respecto al corte de gas en Rincón de los Sauces

El presidente de HIDENESA afirmó en diálogo con LU5 que la interrupción en el servicio de gas afectó a entre 1500 y 2000 usuarios durante 12 horas. Fue restablecido durante la madrugada, alrededor de las 5.

El hombre explicó que la interrupción se debió a que a la operadora de uno de los yacimientos que proveen de gas, BENTIA, "se le contaminó con líquido uno de los compresores". Agregó que ante situaciones como esta, la empresa del Estado provincial debe hacerse cargo. "Nosotros hacemos lo que no nos corresponde y es poner la cara ante este tipo de circunstancias que son ajenas a HIDENESA", expresó Tojo.

Expresó que, a pesar de que corresponderían sanciones, HIDENESA no puede aplicarlas. "Yo calculo que sanciones al proveedor tiene que haber porque si no les pegamos las manos ahora va a seguir haciendo exactamente lo mismo y esto es por falta de inversión", dijo.

rincon de los sauces Gentileza Prensa Rincón de Los Sauces

El presidente de la empresa detalló que, cuando flaquea el suministro, deben cerrar, uno por uno, todos los medidores. Esto se debe a motivos de seguridad: "cuando nosotros restablecemos el gas, sigue saliendo y es un peligro".

Tojo contó que hace exactamente un mes hubo un corte de las mismas características y por problemas en el mismo yacimiento.

Hidenesa notificó formalmente a YPF

HIDENESA también le envió una notificación a YPF en la que expuso: “Por medio de la presente nos dirigimos a Uds. a los efectos que nos informen, en forma urgente, los motivos por los cuales en el día de la fecha (21 de julio) estamos afectados por una merma en los caudales de suministro de gas natural en Rincón de los Sauces”.

Expresaron que la baja de suministro resulta perjudicial a la empresa del estado provincial, debido a que es una de las proveedoras del servicio: “Esto ocasiona que no podamos distribuir en forma eficiente y segura, sino, por el contrario, afecta directamente a HIDROCARBUROS DEL NEUQUEN S.A. porque hay sectores de la localidad que se han quedado sin la provisión del mencionado gas, ya que se acciona el corte de los reguladores por baja presión”.

Reclamaron que no es la primera vez en lo que va del año que se produce una reducción del servicio por una merma en los caudales de gas: “Durante el presente año es la cuarta vez que se produce el mismo evento (fuera de servicio de una compresora ubicada en el VAM) por lo cual se solicita nos comuniquen cuáles son los planes de acción e inversión prevista para brindar un suministro que pueda asegurar una provisión de gas interrumpible de modo de no perjudicar a los usuarios de la localidad”.