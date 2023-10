Familias del CPEM 40 definen cómo seguir tras el tiroteo

En el frente de la escuela hay unos canteros en los que habitualmente se reúnen jóvenes, que no son estudiantes del CPEM 40 . Hacia ese grupo de personas fue que ayer estuvieron destinados los tiros, que impactaron sobre el paredón, canteros y un auto de la vicedirectora que estaba estacionado en la puerta.

Reunión de las familias en el CPEM 40 tras el tiroteo.

"Este espacio del frente del colegio donde están los canteros debería estar incorporado al predio escolar, había un acta compromiso firmada por la dirección de nivel, y el director de mantenimiento. Ellos se habían comprometido a pasar ampliar ese espacio dentro de la escuela para que no quede como público y que otros jóvenes se reúnan ahí", explicó Galván, en declaraciones a LU5.

La directora aseguró que "este espacio es tierra de nadie" y aseguró que a la noche es una "boca de lobo". "Ellos se comprometieron a a pasar el paredón de la escuela hasta la línea municipal pero no lo cumplieron", advirtió.

"Nosotros habíamos pedido un cerco, y pedimos que nos construyan el gimnasio, pero la obra no avanza. Si el gobierno hubiera cumplido con sus compromisos esta situación de ayer no hubiera pasado", aseguró la directora, quien además mencionó que muchos chicos del Oeste "no tienen alternativas deportivas".

Desde las 10 docentes, directivos y familias están reunidos para buscar en conjunto una alternativa para poder seguir en la escuela, ya que aseguró que esto fue la "gota que colmó el vaso".

Reunión de las familias en el CPEM 40 tras el tiroteo.

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en el CPEM 40 de la ciudad de Neuquén, cuando desde dos autos efectuaron disparos contra la escuela. Aseguran que esto es consecuencia de la falta de un cerco perimetral.

El episodio de inseguridad ocurrió alrededor de las 16 horas, cuando en el exterior del establecimiento se encontraban sentados dos jóvenes, que no son alumnos. “En ese momento justo estaban llegando los chicos que vienen a hacer taller y al escuchar las detonaciones entraron corriendo”, contó en diálogo con LMNeuquén la directora Analía Galván.

La docente explicó que según el relato de los estudiantes, dos autos, que serían un Corsa y un Bora, pasaron lentamente y desde el interior de los mismos efectuaron los disparos contra quienes estaban sentados allí. “Fue una situación tremenda. Nosotros llamamos inmediatamente a la Comisaria 16 para denunciar lo que ocurría, al mismo tiempo que nos asegurábamos de que los estudiantes estuvieran a salvo y tranquilos”, aseguró.