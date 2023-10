Máxima tensión en Gran Neuquén: a los tiros contra el CPEM 40

El episodio de inseguridad ocurrió alrededor de las 16 horas, cuando en el exterior del establecimiento se encontraban sentados dos jóvenes , que no son alumnos. “En ese momento justo estaban llegando los chicos que vienen a hacer taller y al escuchar las detonaciones entraron corriendo ”, contó en diálogo con LMNeuquén la directora Analía Galván.

Al arribo de los policías a la escuela, las personas que estaban afuera de la institución de barrio Gran Neuquén Sur ya no se encontraban. “Hicieron un recorrido y vieron las marcas de los tiros, pero no las vainas, así que dijeron que mucho más no podían hacer”, contó la directora.

No obstante, indicó que a escasos metros de la escuela hay cámaras de seguridad ubicadas en zonas estratégicas que pueden haber tomado la secuencia. “Les aportamos todos los datos con los que contábamos. Les describimos los autos, les dijimos en qué dirección se fueron, esperamos que puedan hacer algo. Ahora dejaron dos móviles afuera, pero eso no nos da más que ‘seguridad’ pasajera”, observó.

Disparos en el CPEM 40.jpg

Los canteros, el gran problema de inseguridad

La directora del CPEM 40 explicó a LMN que no cuentan con cerco perimetral y en su lugar hay unos “canteritos”. Estos lugares suelen ser el espacio donde jóvenes que no pertenecen al establecimiento a sentarse.

“Es tierra de nadie, ahí se pueden ocultar. Es una queja que ya hemos realizado en Educación, necesitamos que nos pongan algo que realmente resguarde a la escuela. Solo así vamos a poder generar que estemos seguros”, aseguró.

Ante esta situación, el viernes realizarán una reunión con comunidad educativa para tomar medidas en conjunto.