Felipe Pigna: "A 40 años, la democracia está en peligro"

Güemes ha sido un prócer ninguneado y menospreciado. Me parece que es una enorme injusticia que no se lo reconozca siendo una figura clave de la historia argentina. Es un hombre al que le debemos mucho de nuestra integridad territorial y de una dignidad extraordinaria que merece ser rescatada. También hablo de su familia. Ha sido un placer haber escrito este libro.

Tomando las palabras de San Martín, dice que sin Güemes no hay cruce de Los Andes.

Güemes es el encargado de frenar esas invasiones tremendas que venían del Alto Perú. Tuvo que luchar contra ejércitos de 5000, 6000 hombres que venían de ganarle a Napoleón, sin recursos ni armamentos y con las armas que podían quitarle al enemigo. Ese grupo de patriotas conformado por hombres, mujeres y niños, que fue lo que llevó a Leopoldo Lugones llamar guerra gaucha, lograron expulsar 9 invasiones españolas en siete años del gobierno de Güemes hasta su asesinato en 1821 cuando tenía 36 años. Se dice fácil, pero hay que pensar que una invasión implicaba destrozar todos los cultivos, violaciones de mujeres, matanzas colectivas. Eso era la defensa de la patria por parte de esta gente.

felipe pigna4.jpg Pigna: "Guemes tuvo que luchar contra ejércitos de 5000, 6000 hombres que venían de ganarle a Napoleón, sin recursos ni armamentos y con las armas que podían quitarle al enemigo". Gentileza: Jorge A. Cacéres

¿Por qué el poder lo combatió?

El poder directamente lo combatió no solamente que no le mandaban ni un solo centavo, ni una sola arma ni munición sino que se dedicó a hostigarlo. Hubo intenciones de invadir Salta por parte del general Rondeau . A todo esto, Güemes tuvo que resistir no sólo a las invasiones españolas sino al hostigamiento desde Buenos Aires que temían que aparezca un nuevo Artigas en el norte.

En sus libros ha rescatado las historias de mujeres que se enfrentaron al poder para defender sus derechos y mujeres que hicieron su aporte en la Independencia. ¿Cuál ha sido el rol de Macacha, la hermana de Güemes?

Me parece fundamental reivindicar a esas mujeres. Vamos naturalizado que la historia la escriben y la protagonizan solamente los hombres. Resulta que las mujeres componen más de la mitad de la población y quedan afuera del relato. En la tapa del libro, ilustrado por Alfredo Sábat, hijo de Hermengildo, aparecen Güemes y Macacha. Su hermana, es una mujer muy importante, diría que central en la vida de Martín Miguel. Fue la primera mujer que ejerció un cargo ejecutivo porque su hermano estaba en campaña, y era la que se encargada de los asuntos del gobierno. Fue una colaboradora de primera mano. Y también su madre, Magdalena Goyechea que ejerció gran influencia en la sociedad salteña. Por eso el nombre del libro “Los Guemes” ha sido para incluir también a las mujeres.

Estos próceres olvidados como el caso de Martín Miguel de Güemes o emblemáticas figuras de la historia nacional de las que se ha ocupado en divulgar y escribir, ¿qué nos pueden aportar para estos tiempos tan complejos e inciertos que vive el país?

A 40 años de democracia, la democracia está en riesgo. Lo primero que nos pueden aportar estas figuras es claridad, en el sentido en que cuando uno tiene una causa justa la tiene que defender hasta las últimas consecuencias; y segundo, el coraje de no darse nunca por vencido que es una característica claramente de Güemes y de los patriotas que estaban con él. No entregarse bajo ninguna circunstancia, me parece que también es un elemento importante para estos tiempos ante estos avances agresivos antidemocráticos.

felipe pigna2.jpg Pigna: "Aparecen discursos que uno creía ya olvidados, discusiones que ya están perimidas, por ejemplo sobre lo qué pasó en la dictadura militar. Volver a discutir todo eso a 40 años de democracia me parece un delirio". Gentileza: Jorge A. Cacéres.

Un posible gobierno de Javier Milei ha generado una sensación de miedo e incertidumbre que con la proximidad de las elecciones ha ido creciendo, ¿cuál es su opinión?

Yo soy parte de esa sociedad y siento ese peligro. Porque aparecen discursos que uno creía ya olvidados, discusiones que ya están perimidas, por ejemplo sobre lo qué pasó en la dictadura militar. Volver a discutir todo eso a 40 años de democracia me parece un delirio, no dejo de asombrarme y de preocuparme a la vez.