Fentanilo contaminado: qué se conoció sobre el caso sospechoso en Río Negro

El Ministerio de Salud informó los resultados definitivos de los análisis realizados al paciente que tuvo síntomas compatibles con el fentanilo contaminado.

El Ministerio de Salud de Río Negro informó los resultados definitivos al paciente que había sido diagnosticado como un posible intoxicado por el fentanilo contaminado . El paciente presentaba complicaciones de salud y análisis preliminares compatibles con las bacterias encontradas en productos del laboratorio HLB Pharma.

Salud retiró en mayo más de 45 mil dosis de distintos productos elaborados por el laboratorio HLB Pharma que habría lanzado al mercado fentanilo contaminado por dos bacterias. La utilización de la droga antes del aviso de la Anmat ya provocó 100 muertes en el país.

El anuncio de un caso sospechoso generó preocupación porque se podía presumir que más pacientes habían recibido fentanilo con bacterias. En todo el país, la administración de drogas contaminadas tanto en hospitales como en clínicas privadas, ya provocó 96 muertes.

El 19 de agosto la cartera sanitaria provincial había elevado la notificación del caso sospechoso al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica "transparencia y responsabilidad" luego de que un paciente presentara un "cuadro clínico compatible con un posible brote de enfermedad invasiva asociada a fentanilo contaminado", se informó desde Salud.

Este martes, Salud informó que "tras la investigación epidemiológica y el seguimiento clínico del paciente, así como los resultados de los análisis de laboratorio pertinentes, se confirmó que el cuadro no guarda relación con la partida de medicamentos contaminados. El paciente, que recibió atención en una institución privada de salud de Viedma, ha evolucionado favorablemente".

El Gobierno de Río Negro advirtió que mantiene la vigilancia activa sobre los stocks de medicamentos en el sistema de salud público y privado, en estrecha colaboración con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Se reitera que se ha completado el retiro preventivo de todas las ampollas del laboratorio en cuestión.

Investigan robo de ampollas de fentanilo

En el medio de la investigación por fentanilo contaminado que se llevó consigo 96 vidas y que ya cuenta con algunos detenidos, se conoció un nuevo capítulo que genera incertidumbre y temor por el peligro que representa la manipulación indebida de este opioide.

El Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe detectó el robo de 68 ampollas de esta droga. A raíz de esto, el Ministerio de Salud de la Provincia realizó una denuncia este lunes ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para solicitar la investigación de este faltante.

Estas ampollas de fentanilo se encontraban disponibles para uso en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del efector ubicado en el norte de la ciudad capital. Desde el Ministerio de Salud de Santa Fe afirman que la medicación faltante no corresponde a la marca involucrada en el reciente caso de contaminación, ya que las mismas fueron retiradas de uso a comienzos de mayo.

Según consta en la denuncia, se señala que este robo "podría encuadrarse dentro de los tipos que nuestro Código Penal prevé como hurto (artículo 162) y/o los que surjan del proceso aquí instado que tipifiquen conductas reprochables del denunciado".

Al mismo tiempo, se solicitó al MPA que investigue los hechos para determinar responsabilidades, recuperar los bienes y advertir sobre el peligro que representa la manipulación indebida de este opioide de uso hospitalario.