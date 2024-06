Feria ilegal en el barrio Gran Neuquén Sur: los feriantes insisten en que la Municipalidad no les da solución

Días atrás, fueron los vecinos quienes denunciaron la situación que se vive con la feria en el barrio. En ese momento, Rubén Guichaqueo, presidente de la vecinal, diálogo con LMNeuquén y advirtió que "está complicada esa zona, siempre con problemas de convivencia. Los vecinos del lugar viven un calvario. No están en contra del trueque, sino de la situación desesperante que viven con la feria al lado de sus casas".

Ahora, fue la referente de la feria, Natalia Burboa, quien respondió en una entrevista con LU5 a los reclamos de los vecinos y señaló la forma en que trabajan allí.

"Hoy llegamos y nos encontramos con que habían podado los pinos y nos dejaron todas las ramas tiradas para que no pudiera trabajar la gente que se ubicaba abajo. Hemos tenido un montón de circunstancias y obstáculos por parte de la Municipalidad, por parte de los vecinos, han sacado notas diciendo que no queremos ceder, que no llegamos a acuerdos, pero nunca nos trajeron ninguna propuesta", sostuvo.

Feria de calle Godoy casi Hospital heller (6).JPG Maria Isabel Sanchez

Con respecto a la Municipalidad, recalcó que en varias ocasiones, Claudio Vázquez, subsecretario de Economía Social, se presentó a hablar con los feriantes y la única opción que les presentaron es la de ser reubicados en una feria que ya esté legalizada, como lo es la de Racedo y Novella o la de la Plaza de Boca. "El planteamiento que le realizamos siempre es que somos una feria constituida con 70, 90 feriantes y no sé si más y que queremos un lugar para que nos trasladen como feria, con todos los feriantes y no que nos reubiquen, porque en las otras ferias no hay lugar", dijo Burboa.

"Nos culpan de que la plaza está destruida, que no está parquizada, que nos robamos los medidores de los vecinos y es todo mentira. La plaza está así desde que yo tengo noción, desde que conozco la plaza hace más de 20 años y siempre estuvo así, abandonada y destruida. Nosotros la limpiamos, la cuidamos, juntamos a basura y la acumulamos de un lugar donde pasa la municipalidad y la retira", remarcó con respecto a los reclamos de los vecinos.

A su vez, aclaró que entienden que es una plaza pero que allí también "hay gente discapacitada, gente jubilada, la situación económica está muy complicada y hay gente que vive de esto, que paga flete para venir acá y que vive de esto y un flete no es barato y vive el día a día".

"Nos proponen algo que a nosotros no nos sirve, porque irnos a otra feria ya hemos ido y no hay lugar para tanta gente y no se trabaja los días que nosotros trabajamos", insistió.

La problemática entre vecinos y feriantes

Feria de calle Godoy casi Hospital heller (4).JPG Maria Isabel Sanchez

En respuesta a las denuncias de los vecinos, quienes señalaron que la gente orina en los paredones de sus viviendas, aseguró que traen un baño químico los días jueves y sábados, los martes no ya que no les alcanza. "Tenemos que tener 42.000 para poder traerlo porque se le paga a una persona para que lo controle y deje entrar a la gente", reconoció y también aclaró que se le cobra un monto mínimo de $500 a la gente y puede ingresar todo el día mientras esté la feria. "El baño lo estamos subsidiando nosotros con lo que juntamos, pedimos colaboración, no está subsidiado como en otras ferias", añadió.

Además, se mostró enojada con los dichos de los vecinos que los culpan de los robos en el barrio y en la plaza. "No somos gente que estamos con armas como han dicho, que robamos los medidores de luz, los canastos de basura. Que existe gente que viene a vender cosas robadas como en otras ferias, existe. Pero eso no lo podemos regular nosotros. Si le pasó a algún vecino lo siento, yo no me dedico a eso y la mayoría de los que estamos acá tampoco realizamos venta de cosas robadas", afirmó.

Asimismo, hizo referencia a otras notas donde decía que "el señor Marcelo Inaudi (presidente del Consejo de Seguridad) tiene un lugar, que lo están acondicionando para trasladarnos en tres meses. Nosotros no estamos ni enterados del lugar, nunca vino a hablarnos con nosotros nadie para enterarnos de esto".

"Nuestra idea es seguir trabajando, no molestar a nadie, yo se que a veces molesta el tema del estacionamiento, le hablamos a los feriantes y a los que vienen a comprar que muchas veces estacionan en un garaje".