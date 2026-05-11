Fernando Miodosky: la novela que recorre 13 mil kilómetros entre Polonia y Neuquén

El escritor y sociólogo presentó su obra Mandato Clandestino, una autobiografía ficcionada que narra la historia de supervivencia de su familia.

Fernando Miodosky , sociólogo, publicista y escritor neuquino, presentó en LM Neuquén en Vivo los detalles de su novela Mandato Clandestino , una obra que recorre la historia de su familia desde la Polonia de 1920 hasta la actualidad. El libro narra el viaje de supervivencia de su abuelo, quien escapó del antisemitismo y los pogroms que azotaban Europa del Este.

"Es una novela ficcionada que habla de la historia de mi familia, que comienza en Polonia en 1920 en tiempos de pogroms y persecución", explicó Miodosky durante la entrevista. La historia transcurre en un período crucial: apenas 13 años antes del inicio de los campos de concentración nazis, cuando la única salida para miles de familias judías era emigrar lo más lejos posible.

El autor relató que su abuelo partió en 1926 desde Sócolo, un pequeño pueblo ubicado a 100 kilómetros de Varsovia. "De Sócolo a Neuquén hay más de 13 mil kilómetros. Imagínense en aquel tiempo, en 1926, poder pensar esa tr avesía ", señaló. La distancia no era solo geográfica: las familias se mutilaban al despedirse, conscientes de que probablemente nunca volverían a verse.

Miodosky explicó que la novela adopta el formato de autobiografía ficcionada, un género que permite acercarse a la verdad histórica a través de recursos narrativos. "Está basada en una historia real de la familia, a la que uno le aporta ciertos rasgos fantasiosos, pero para acercarse a la verdad", describió. "La fantasía para la verdad, o sea, medio raro, pero ese fue un poco el objetivo".

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Una historia de incer tidumbre y de stino

El relato profundiza en la intimidad de los personajes, sus miedos e incertidumbres. El abuelo de Miodosky terminó viviendo en San Juan después de pasar por el Hotel de Inmigrantes, tomando el último tren disponible sin conocer el idioma ni tener certezas sobre su destino. "Era a la suerte porque no sabían el idioma. Era una cosa muy complicada de hacer", recordó el escritor.

La novela no es un libro de historia en sentido estricto, sino que busca transmitir las viv encias profundas de los personajes en un contexto de supervivencia extrema. Miodosky enfatizó que la obra también tiene un propósito contemporáneo: invitar a reflexionar sobre el sentido de la vida. "A veces hoy uno ve a jóvenes frustrándose con pequeñas cosas y cuando uno remonta un poquito aquellos tiempos era tan duro, tan difícil", planteó.

El autor reveló que la r ecepción familiar de la obra fue uno de los aspectos más gratificantes del proceso creativo. "En la familia hay muchos que son los más duros. La verdad que se sintieron representados en la historia", celebró. Aunque advirtió que la novela no pretende exactitud histórica, los familiares sintieron que la narración capturaba la esencia de esa e xperiencia migratoria.

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La historia cobra particular relevancia cuando se cumplen aproximadamente 100 años de l a partida del abuelo de Miodosky desde Polonia. El escritor destacó que incluso el antisemitismo llegó a Argentina, mencionando un acto nazi realizado en el Luna Park durante la década de 1940.

Mandato Clandestino ya circula entre lectores dentro y fuera de la familia, generando reflexiones sobre la resiliencia, la identidad y el propósito vital. La obra se suma al catálogo de narrativas que rescatan la memoria de las migraciones europeas a la Patagonia, una región construida por historias de supervivencia similares.