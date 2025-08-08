Fernando Schpoliansky explica la economía "paso a paso" en su primer libro

El secretario de finanzas del municipio de Neuquén presentará su obra sobre economía en la próxima Feria del Libro.

Inflación, déficit, deuda y pobreza, son algunas de las palabras que los argentinos escuchamos y repetimos a diario. El libro "Economía paso a paso" , busca acercar al ciudadano común a estos conceptos de una forma fácil de entender, y estará disponible a partir de septiembre.

Criado en Zapala, Fernando Schpoliansky se recibió de contador público y se especializó en economía social. Se desempeñó como concejal de la ciudad de Neuquén; ejerció la docencia y también fue secretario de Hacienda de la Universidad Nacional del Comahue.

En la actualidad, es titular su propio estudio contable, en el que asesora a particulares, pymes, organizaciones sociales, sindicatos de trabajadores, fábricas recuperadas y a las cooperativas de trabajo y vivienda más importantes de la provincia. Además, desde 2019 ocupa el cargo de secretario de finanzas en la municipalidad de Neuquén.

La pasión por las ciencias económicas y la contabilidad, lo han llevado a realizar diversas publicaciones en los medios de comunicación regionales hasta que se propuso escribir su propio libro. En la obra, reúne parte de los conocimientos adquiridos a lo largo de los años para poder transmitirlos a la gente de una manera sencilla.

Un libro pensado para todos

"No es un libro para la academia, es un libro escrito con palabras fáciles, muy sencillo para leer. No tiene gráficos, funciones ni números", aseguró el autor, quien se propuso crear un texto libre de tecnicismos y palabras complejas.

El objetivo principal, es lograr que todos los lectores, aún sin conocimientos previos, puedan comprender esos fenómenos de la economía que los atraviesan a diario. La idea del escritor, es que quienes lean el libro logren adquirir los elementos necesarios para defender su opinión en cualquier debate o discusión que pueda surgir y puedan argumentar con solidez.

La primera parte, introduce al público en el plano económico, mientras responde a preguntas generales como qué es la inflación o cuál es la diferencia entre macro y micro economía. "Tiene un lenguaje coloquial, va al grano con el significado de los conceptos", explicó.

La segunda parte está enfocada específicamente en el comportamiento de la economía Argentina, haciendo un recorrido por la historia de nuestro país y la forma en la que distintos fenómenos, como el endeudamiento y el déficit, se repiten a lo largo de los años.

Si bien se mencionan y explican las distintas escuelas e ideologías, "desde el liberalismo hasta el marxismo", Schpoliansky aseguró que "el libro no contiene ninguna consideración política. No hay un análisis sobre si los modelos son buenos o malos, simplemente una descripción sobre cuestiones de la economía".

Los ejemplares estarán a la venta a partir del próximo mes. Aunque aún no hay una fecha exacta para la presentación oficial, si está confirmado que se hará en la Feria del Libro de Neuquén, los primeros días de septiembre.

"No se trata de ofrecer una mirada única, sino de invitar a pensar, a preguntar, a conversar. Su objetivo es claro: ayudar a construir una ciudadanía más informada, y por lo tanto, más libre", promete en la contratapa.