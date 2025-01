Ficha Limpia en Neuquén: "Tenemos que mostrar que somos intolerables a la corrupción"

"La tolerancia cero debe ser plasmada en una ley , no solo para quienes quieren ser candidatos, sino también para quienes integren la planta política del Ejecutivo provincial", señaló el mandatario en sus redes sociales.

El proyecto busca implementar en la provincia la Ficha Limpia, con el objeto de establecer que las personas con antecedentes penales, condenas o causas judiciales en marcha, no puedan ser candidatos/as a cargos representativos como así tampoco designados/as para integrar el gobierno provincial. Tampoco quienes posean deudas alimentarias.

rolando figueroa

El diputado Ernesto Novoa destacó que este anuncio generó "una sensación agradable. Creo que era el momento justo como para poder comenzar a discutir este tema. Esto le hace bien a la comunidad, pensando que tenemos que tener posiciones mucho más firmes con respecto al acto de corrupción. Tenemos que mostrar que somos intolerables a los hechos de corrupción, a los delitos contra la administración pública", dijo en declaraciones radiales.

Respecto de cuándo comenzaría a tratarse el proyecto en el recinto, señaló que aún no hay una fecha precisa, pero explicó que comenzarán a verlo con los asesores, pero aseguró que será uno de los primeros proyectos a tratar cuando comience la actividad legislativa.

Novoa destacó que este nuevo proyecto es "enriquecedor" comparado con otros como el de Nación y de la provincia de Río Negro. "Nosotros agregamos algunas cuestiones que tienen que ver con las personas que estén involucradas en delitos como narcotráfico, narcomenudeo, cuota alimentaria, varios ítems que nos parecen excelentes, obviamente que lo vamos a discutir con los presidentes de los bloques", aclaró.

ON - Legislatura sesion (1).jpg Omar Novoa

El diputado detalló que esta normativa busca alcanzar a quienes tienen alguna causa judicial que está en marcha, que se está tratando. Y en caso de estar con prisión preventiva no puede inscribirse como candidato." Si tiene doble condena, tampoco puede presentarse. Si llegara a ocurrir mientras la persona es electa y asume el cargo, esa instancia que no están contemplada en otros proyectos en Neuquén no va a poder asumir el cargo si llegara a ocurrir", explicó.

El proyecto presentado por el gobernador también alcanzaría a las personas que tienen una deuda alimentaria. De ser así, no podría presentarse como candidato ni ser funcionario público. "Debería presentar un libre deuda de cuota alimentaria y ahí sí ya podría presentarse", aseguro.

Declaración Jurada

Además, el gobernador neuquino firmó un decreto "para que todos los funcionarios y empleados de la Administración Pública Provincial Centralizada y Descentralizada, alcanzados por la Ley 5 y sus Decretos reglamentarios, presenten la correspondiente declaración jurada de su patrimonio, en un plazo máximo de treinta días hábiles.

"Se ha intimado a que todos deben presentar la declaración jurada de la ley número cinco, la ley del contenido patrimonial de cada funcionario. Me parece muy bien, yo presenté la mía, pero entiendo que la mayoría lo ha hecho", indicó.

La medida estable que se debe hacer la declaración jurada donde se consignan todos los datos, la evaluación, el lugar de las propiedades, si tiene algún vehículo. Además de fijar que está a disposición de los organismos de control y la justicia.

¿Qué pasaría con el caso de Gloria Ruiz?

El diputado fue consultado acerca sobre cómo afectaría este proyecto en caso de que la exvicegobernadora destituida, Gloria Ruiz, quisiera presentarse como candidata. Cabe recordar que la Legislatura aprobó su inhabilidad moral, por lo que será desplazada de su cargo hasta diciembre de 2027.

Gloria Ruiz.jpg Gloria Ruiz protagonizó uno de los más grandes escándalos políticos de la historia.

"Según esta ley ella podría presentarse, pero si tiene una condena en primera instancia y una segunda condena en segunda instancia, ya no se podría presentar. Tiene que ser condenada para no poder presentarse, pero doble condena, es decir, el juez natural de primera instancia. Y esa sentencia tiene que ser recurrida y confirmada en segunda instancia para que se reve esa condena. Si se llegara a ratificar la primera condena, ya no se podría presentar", aseguró.

Y aseguró que Gloria Ruiz, que ha dejado el año pasado sin dudas, un punto de quiebre, un punto de inflexión en la vida política. "Fue un caso lamentable, pero que en realidad la clase política y este gobierno no quiso mirar para otro lado. Lo enfrentó a pesar de pagar un precio político. Y esta ley que manda el gobernador viene en este sentido. No se van a tolerar actos de corrupción", finalizó.