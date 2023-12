Fiestas 2023: ¿Cuánto cuesta comprar y decorar un arbolito navideño?

Si bien ya nos estamos adentrando a la época festiva, la venta de los adornos de navidad se junta con un fin de año donde los precios de todo se fueron por las nubes. Para quienes quieran renovar sus decoraciones, no será nada barato.

José, encargado del comercio "Hay de Todo" ubicado en calle Sarmiento 174, contó que por el momento no hay tantas compras ya que según interpretó "ahora fin de mes llega antes, el 20 la gente ya no tiene plata, entonces no hay mucho movimiento. Esperamos que a partir de los primeros días de diciembre ya vendamos un poco más".

Además, señaló que las familias optan cada vez más por llevar pinos y adornos más pequeños.

Ventas de pinitos de navidad (1).jpg Claudio Espinoza

¿Cuánto sale un arbolito?

En cuanto a los precios de los arbolitos, estos varían tanto por el tamaño como por el color, que se puede optar por blanco, nevado (verde y blanco) o el clásico todo verde.

El pinito más pequeño que se consigue es blanco de 40 cm y cuesta 1.790 pesos. Le sigue uno verde de 60 cm que se puede conseguir entre 3000 y 3290. Este mismo pino el año pasado costaba 790 pesos.

Pasando al tamaño mediano, de 1,20 metros, que según comentó José a LMNeuquén es uno de los más vendidos, está entre 7490 y 7990. A mediada que va aumentando el tamaño los precios son un poco más impactantes. El árbol más grande, de 2,10 metros cuesta 39.990.

Si bien comprar el arbolito puede ser una inversión que dure años, también hay que conseguir los adornos para colocarle. En "Hay de Todo" ofrecen un pinito de 60 cm ya decorado por 8150 pesos, que, según explica José es bastante conveniente porque "no te cobramos un mango más, lo que sale el pinito pelado más una guirnalda y un par de bolitas".

A modo de conclusión, José resaltó que armar un pinito pequeño desde cero con todos los chiches, puede costar unos 10.000.

Por otro lado, también están los típicos que se utilizan para decorar oficinas y en mostradores de negocios, de pequeño tamaño y con decoración incluida. Los de aproximadamente 20 cm se pueden conseguir desde 2.990, otros nevados sin adornos pueden costar 2.490 y otros con lucecitas y un pie de madera, 3.990.

Ventas de pinitos de navidad (7).jpg Claudio Espinoza

Complementos para el arbolito

Luces, guirnaldas y bolas se suman a los accesorios que se le colocan al pino.

En cuanto a las bolas, la variedad es infinita al igual que los precios. En casi todos los locales estas se venden por packs de 6 de un mismo color a 1790 las de tamaño mediano. En otros lugares también se consiguen a 1000. Algunas con brillos se pueden comprar por 2990 las 6.

También están los adornitos de otro estilo con más detalles y formas, por ejemplo pinitos de a 6 por 1000, otros con la cara de Papá Noel se pueden conseguir tres unidades por 3990 y hay opciones de hasta 6 mil.

Las luces son muy elegidas a la hora de decorar tanto el arbolito como el exterior de las casas. Las que son LED y multicolor cuestan 4.000 y las blancas desde 2990 hasta 3490. Los precios son muy parecidos en todos los lugares.

Pasando a las guirnaldas, son bastante accesibles y se pueden conseguir promociones de las más comunes en dos unidades por 690. Mientras las boas, que son un poco más gruesas y con algunos detalles, van desde los 1290 hasta los 1800.

Ventas de pinitos de navidad (9).jpg

Otros adornos para el hogar

En muchos casos la variabilidad en los precios es muy grande, como pasa con los adornos para colgar en las puertas. Hay coronas simples desde 990 pesos y otras más ostentosas que cuestan desde 8.000 hasta 13.000. Según explicó José, el encargado del local, es un accesorio que se lleva mucho porque a la gente "le gustan los detalles que se ven desde afuera".

Por último, un detalle con mucho espíritu navideño son los gorros de navidad. El comerciante contó a LMNeuquén que es un accesorio que se compra mucho por que es accesible: se pueden llevar dos unidades por 990.

No pueden faltar los típicos muñecos de Papá Noel que hacen sonido y se mueven, estos salen desde 17.000 hasta 19.900.

Ventas de pinitos de navidad (4).jpg Claudio Espinoza

La tecnología se suma a las fiestas

Algo que sigue resultando novedoso son los pinos de fibra óptica, es decir con luz incluida en el árbol y con distintos programas de funciones. En el bajo neuquino, uno de aproximadamente 1 metro 20, cuesta 80.000.

Otra novedad que puede comprarse a través de internet son las guirnaldas de luces inteligentes, que se conectan a través de aplicaciones por Blutooth. Desde el celular se pueden elegir los colores, el ritmo y los movimientos. Además, no requieren batería y se alimentan de energía a través de USB. Los precios de estas luces van desde los 15.000 hasta los 22.000, dependiendo de la marca.