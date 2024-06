Filmaron una extraña figura en el lago: ¿otra vez el Nahuelito?

Un video filmado por una vecina en el lago Nahuel Huapi muestra un objeto que no se logra identificar. ¿Será la criatura mitológica de la Patagonia?

"No es un barco, no es un velero, es algo raro que no logramos descifrar, cambiaba de formas y se levantaba de la superficie del agua. Realmente no supimos que pudo haber sido", contó a Radio Seis Bariloche, Lorena, la mujer que grabó el video.

Extraña figura en el Nahuel Huapi.mp4

El Nahuelito apareció también este verano

En enero, el Nahuelito apareció y fue captado por dos amigos que se cruzaron casi de frente con el mitológico animal y no dudaron en filmarlo. Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales y a las pocas horas se viralizaron.

Un domingo al rededor de las 20, dos chicos que aprovechaban el buen clima que impera en la Patagonia para ir a andar en kayak por el Lago Nahuel Huapi, no esperaban ser testigos de una insólita secuencia. Lo que iba a ser un paseo para aprovechar las cristalinas aguas, se convirtió en una "experiencia impresionante".

"Estábamos en el lago y de repente se empezó a notar algo en el lago y lo empezamos a grabar. Nos mantuvimos alejados porque no sabíamos que era, pero era algo grande que avanzaba", relató en ese momento a LMNeuquén Manuel, el joven de 23 años que lo filmó.

El Nahuelito apareció de nuevo.mp4

Aunque por precaución se quedaron a una prudente distancia y aunque no sabían que era, las historias del Nahuelito, el mitológico animal que se dice vive hace siglos en las profundidades del Nahuel Huapi, cruzaron por sus cabezas. "No sé qué era, no lo puedo precisar, pero era bastante grande", aseguró.

Los amigos se quedaron embelesados con las olas que se formaban tras el paso de algo que no salía a la superficie. "No son olas por el viento porque si no se habrían notado también donde estábamos nosotros", comentaron los jóvenes.

"Un momento después ya no se vio más, se sumergió y no lo vimos más. Creo que no es muy raro lo que paso, pero bueno, puede haber cosas extrañas bajo el agua que nunca se sabe", analizó Manuel.

El Nahuel Huapi no es solo del Nahuelito

Turistas llegan de todo el país atraídos por la posibilidad de poder captar al Nahuelito unos instantes para poder compartirlo. Sin embargo, el majestuoso espejo de agua patagónico también es concurrido por animales de la fauna local que no suelen dejarse ver por personas.

Hace unos meses, se viralizó un video en las redes sociales de una piara (grupo) de jabalíes nadando por el Nahuel Huapi. Las imágenes fueron captadas por un guía de pesca del Parque Nacional, que en ese momento se encontraban a bordo de una lancha con turistas.

En su cuenta de Instagram, Paulo Bak compartió un video que alcanzó a tomar con la inscripción "Cuando creés haber visto todo en el Nahuel Huapi".

Es que en la filmación puede verse como cuatro animales de esta especie nadan por el lago, muy cerca de la embarcación en la que ellos se movilizan. Los turistas extranjeros que se encontraban haciendo la travesía se acercaron lo más posible al borde de la lancha sin dejar de admirar la maravillosa situación, ya que en ningún momento se mostraron agresivos, sino que solo disfrutaban del agua, con el paisaje cordillerano de fondo.