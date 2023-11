Finde largo en la cordillera: el turismo se movió con presencia de chilenos

A diferencia de lo que habitualmente sucede cada vez que el sábado y domingo se pegan a un feriado, los destinos provinciales con mayor nivel de convocatoria no recibieron un gran caudal de personas deseosas de hacer una pausa en la rutina.

Por caso, Villa La Angostura tuvo apenas un 40 por ciento de ocupación. Lo informó el secretario de turismo de la localidad, Diego Gramajo, quien expresó: "Si no hubieran estado las elecciones hubiésemos estado entre un 60 y 70 por ciento como mínimo, pero la mayoría de la gente no se movió de sus lugares". "Estuvo muy tranquilo a nivel local y no se vio gente del Alto Valle tampoco", remarcó.