Fracasó la reunión y volvió el acampe

Los referentes de las organizaciones sociales se levantaron de la reunión que mantenían con representantes del Gobierno provincial, ya que -según indicaron- no recibieron ninguna propuesta seria. “Nos fue como el culo, no se están haciendo cargo de nada. Dijeron que el año pasado se liquidaron 12 meses y les aclaramos que cada pago es a mes vencido, o sea, lo que se trabajó en diciembre no se abonó”, aseguró a LMN Diego Mauro, referente del FOL.

A esto sumó que tampoco hubo respuestas respecto a las partidas alimentarias de los comedores. “Nos dijeron que podían ofrecer 150 puestos en la UOCRA, pero quedan 600 personas sin trabajo. Cuando les pedimos la propuesta por escrito nos dijeron que no y que solo fueran a presentarse. Es tremenda desprolijidad”, sentenció.

Al fracasar el encuentro, las organizaciones volvieron a instalarse en los alrededores de Casa de Gobierno con el acampe, que habían levantado en horas de la mañana como un gesto en el marco de las negociaciones. "Estaremos por tiempo indeterminado, hasta que haya una propuesta seria", insistió Mauro.