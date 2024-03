Francisco Baggio: "Los carteles no generan multas, pero las cámaras sí van a generar contravención"

El subsecretario recordó que se trata de instalar detectores, carteles que "van a tomar la velocidad de un vehículo y advertirles, prevenirle y avisarle que está excediendo un límite, principalmente en inmediaciones a escuelas, hospitales, plazas y parques. Porque las ordenanzas municipales dicen que en esos lugares el tránsito debe ser 20 kilómetros por hora".

A su vez, aclaró que estarán puestos para prevenir, no generar multas. Pero que, en el segundo paso, que es el de la instalación de videocámaras, sí van a existir las contravenciones.

"Se van a captar las contravenciones más peligrosas, las que ponen en riesgo la vida de quienes cruzamos una calle y confiamos en el semáforo y un conductor no hace caso. Pero además, hay otras asociadas, como no usar el cinturón de seguridad, girar en U, utilizar el teléfono celular, estacionar en doble fila, estas faltas agravadas son las que las cámaras van a captar y obviamente van a sancionar", sostuvo Baggio.

Transito inteligente Neuquen controles

Sistema de cámaras y multas

El funcionario municipal contó que en la ciudad hay aproximadamente 400 semáforos y que en la primera etapa se instalarán 213 cámaras sobre los semáforos y luego el resto. "Queremos que toda la ciudad cuente con este sistema que es de vanguardia", manifestó y sostuvo que "está claro que no podemos poner un inspector en cada esquina o en cada escuela, pero sí este sistema de tecnología con cámaras, que estamos esperando hace mucho tiempo".

Con respecto a la ubicación de las cámaras, remarcó que van a ser perfectamente visibles y que, por cada contravención, tomarán 10 fotografías y un video de 3 segundos, lo remitirán a una sala de monitoreo, esa sala de monitoreo la validará a través de un operador habilitado y la enviará al titular del vehículo, cruzando los datos con el registro de la propiedad y el registro de patente del automotor.

"Yo se que esto no cae simpático, pero nos interesa más cuidar a los vecinos que la simpatía de tal o cual grupo. Nos parece que es crucial que no ocurra un accidente frente a una escuela, que no atropellen a un niño, que nadie cruce un semáforo en rojo", advirtió Baggio.

Además, se refirió a la seguridad vial en otros países y dijo que a veces, "determinados grupos ponderan una ciudad porque se cumplen las normas de tránsito, incluso en ciudades de países vecinos, en Chile nadie cruza en rojo, frenan cuando pones un pie en la calle y acá ¿por que no lo hacemos? ¿si cumplimos las normas de tránsito en otras ciudades por qué no las cumplimos acá?".

Por último, aseguró que lo interesante del proyecto es que "los fondos que se recauden con las contravenciones van a ir a obra pública vial, van a ir las calles, los cordón cuneta, bacheos y bicisendas.

Entrevista Francisco Baggio Horizontal.mp4

El intendente ratificó el programa de tránsito

El intendente Mariano Gaido remarcó que el programa tiene el objetivo de prevenir accidentes y mejorar la seguridad de peatones, conductores y ciclistas.

Además, destacó que “en la ciudad llevamos adelante una acción preventiva con los portales y lectores de patentes en los ingresos a la ciudad, a los que tiene acceso la policía de Neuquén y que funcionan hace tres años”.

Luego, indicó que esta etapa preventiva incluye la instalación en el ingreso de las escuelas “para que quien pase frente a la puerta lo haga con una velocidad apta. Eso no se va a multar, pero si vemos que hay una irregularidad constante en esos puntos, vamos a plantear nuevamente que de educativo pase incorporar sanciones”.

image.png

En cuanto a las cámaras en los semáforos, sostuvo que en este caso sí prevén la aplicación de sanciones: “Tenemos una ciudad que no respeta las normas de tránsito, esta es la base del problema. Hay semáforos que tienen más de mil infracciones diarias y eso se va a multar”.

En este sentido, explicó que se sancionarán cruces en rojo, no tener el cinturón de seguridad puesto, hablar por celular, girar a la izquierda o no respetar la senda peatonal.