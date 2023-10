Francisco Sánchez: "En el balotaje, apoyo abiertamente a Milei"

Sánchez puntualizó que "trato de ser racional, no puedo entender que la gente haya votado al kirchnerismo". Consideró que "seguramente fallamos en muchas cosas, pero me cuesta entender que teniendo como candidato al peor ministerio de Economía del mundo, me parece absurdo que el argentino haya elegido eso. No puedo entender como se los vota".

"Voy a trabajar para que haya un cambio en Argentina. Siendo una disputa nacional entre Milei y Massa yo apoyo abiertamente voy a trabajar para que el próximo presidente sea Milei", finalizó.