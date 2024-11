Fuego y humo en una demolición del centro de Neuquén: qué pasó

Por las características del lugar, todo indicaría que en algún momento se barajó la posibilidad de levantar un edificio. Pero es un misterio qué pasó y por qué no prosperó la obra. Finalmente, el plan se abandonó por completo.

incendio baldio centro oeste

Entre los pastos largos de la propiedad, esta casilla-obrador servía las veces de parador transitorio para alojar a personas que están en situación de calle. De hecho, en su interior los bomberos encontraron un colchón, pero no más que eso. "No hay gente de manera permanente", indicó Cabeza.

El origen del incendio todavía no fue establecido. No obstante, de forma preliminar se descarta que haya sido producto de una falla eléctrica porque el lugar carece de todos los servicios básicos (agua, gas y energía eléctrica). Tampoco tiene mucho sentido que las personas que lo ocupen eventualmente para buscar algo de reparo lo prendan fuego de forma intencional. No obstante, no se descarta que un descuido involuntario haya sido el factor desencadenante.

Lo importante es que, más allá de la causa, no se reportaron heridos. Además, el jefe del cuartel central de Bomberos de la Policía evitó la afectación de la vivienda lindera donde habita una vecina. Consultada al respecto, la mujer desconocía a quién pertenece la propiedad.

Incendio obrador belgrano 679 (3).JPG

Otro incendio en el centro neuquino

Como antecedente, cabe recordar que, hace pocos días otra columna de fuego iluminó el centro de Neuquén cuando ardió un depósito que guardaba el stock de dos comercios que cerraron hace más de 20 años en la ciudad. El humo fue impactante en el resplandor de la noche.

Según informó el subcomisario Cabeza, el siniestro se desencadenó en un depósito sobre la calle Teniente Ibáñez, entre Miguel A. Camino y Entre Ríos, en la zona Centro Este de la capital. Desde los edificios, quienes estaban despiertos a esa hora filmaron las lenguas de fuego que salían de esa zona.

Las dotaciones de Bomberos tras el incendio de depósito en el cento de Neuquén.

Incendio en depósito alarmó la madrugada en barrio centro este

Primero intervino personal policial y Bomberos de la Policía, las calles fueron cortadas y una hora más tarde aún trataban de controlarlo.

“Resta el trabajo de los peritos y el área judicial, recibimos un llamado de que se incendiaba una vivienda y constatan que era el depósito en el fondo del terreno. El frente está tapiado, en el estado de abandono. En el interior había un galpón de premoldeado, techo parabólico de 10 por 16 metros”, informó en su momento.