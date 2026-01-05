Fuerte denuncia por el estado crítico de la Ruta Nacional 151: "Es un suplicio atravesarla"

El reclamo fue realizado por una vecina de Plottier que regresaba desde Mendoza a la región. Mirá las impresionantes imágenes en la nota.

Una nueva denuncia por el estado de la Ruta Nacional 151 volvió a encender las alarmas por la seguridad vial en uno de los caminos más transitados de la Patagonia. Una vecina de Plottier que regresaba desde Mendoza advirtió que el tramo ubicado en la provincia de La Pampa , entre Santa Isabel y Puelén , se encuentra “peor que nunca” , con profundos pozos que generan que los conductores deban circular por la banquina y roturas y daños en las cubiertas.

Los vídeos, enviados a la redacción de LM Neuquén , permiten observar una calzada absolutamente deteriorada , con baches de gran profundidad y bordes cortantes , lo que obliga a los conductores a maniobrar de forma permanente para evitar daños mayores.

Según el testimonio de la vecina, quien pidió reservar su identidad, el sector más crítico se extiende por al menos 80 kilómetros , especialmente luego de pasar Puelén , aunque también se registran seis kilómetros casi intransitables desde el puente del río Colorado hasta la estación de servicio del cruce con la Ruta del Desierto , donde prácticamente no se puede circular por el asfalto. “Ahí vas casi todo el tiempo por la banquina. Hay mucha tierra porque la gente ya no puede pasar por la ruta”, describió.

La situación no es nueva, pero sí se agravó notablemente. “Este camino siempre estuvo mal, es un problema histórico, pero ahora está peor que nunca. Los pozos no son superficiales: son tan profundos que tienen bordes cortantes. No los podés esquivar, aunque vayas despacio”, explicó.

En ese contexto, aseguró que los daños a los vehículos son constantes, sobre todo en autos bajos o con cubiertas más finas.

Vecinos de Neuquén denuncian el mal estado de la Ruta Nacional 151

Durante el recorrido, la vecina observó varios automovilistas detenidos reparando neumáticos y un clima generalizado de fastidio e impotencia. “Es un suplicio. No es que haya un tránsito terrible, pero es una ruta clave de conectividad con Mendoza, San Juan y toda la zona andina. Si tenés que ir para allá, sí o sí, tenés que pasar por acá”, remarcó.

Además del mal estado de la calzada, otro punto crítico es la escasa señalización preventiva. Según relató, solo existe un cartel que advierte daños en los “próximos seis kilómetros”, aunque el deterioro se extiende mucho más.

Vuelco Fatal en la ruta 151 La Pampa

La denuncia también volvió a poner sobre la mesa los reclamos históricos por la Ruta 151, un corredor donde ya se registraron accidentes fatales. “Las rutas representan vidas. Si agarrás este tramo de noche, es directamente peligrosísimo”, alertó.

En los últimos años diferentes municipios, como Cipolletti, Catriel y 25 de mayo, han puesto en agenda el reclamo por el mal estado de la ruta. Tras amparos colectivos presentados por el Gobierno de Río Negro y los municipios, la Justicia dictó fallos favorables, reconociendo el abandono de la traza y ordenando medidas urgentes.

A partir de ese proceso, Vialidad Nacional inició algunas tareas, que abarcan desde Chichinales hasta Cipolletti, incluyen bacheo, limpieza, reparación de luminarias y reacondicionamiento de banquinas, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la transitabilidad en zonas de alto flujo vehicular.