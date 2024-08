Funcionaria de un municipio del Alto Valle pegó el portazo: "Mis valores no se negocian"

Una catarata de reacciones y comentarios provocó este jueves la renuncia de una funcionaria del municipio de Allen que se cansó, "pateó el tablero", y expuso en las redes sociales las razones que la llevaron a alejarse del equipo de gobierno del intendente, Marcelo Román. "Mis valores no se negocian", sentenció y cosechó cientos de apoyos.

En una nota dirigida el propio intendente de Allen, Guerrero detalló las razones de su partida. "Fundamenta mi decisión el conjunto de ideologías políticas que que rigen en nuestra ciudad", expresó y fue más puntual al asegurar que esas políticas "desafortunadamente, no permiten la diversidad de pensamientos o ideas. Guerrero, agregó, no puede seguir trabajando en un contexto que no valora la inclusión y el respeto por las diferentes perspectivas.