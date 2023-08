Gabriel Solano: "Estamos en condiciones de hacer una gran elección en Neuquén"

- Hay bronca y el desafío de la izquierda es ver si se puede colocar como la expresión política de esa bronca. Es una bronca lógica, en un país que está quebrado, empobrecido, endeudado y donde todos los que gobernaron tienen problemas para presentarse. Hay tres candidatos a presidente que no pueden estar: Cristina, Macri y Alberto no se puede presentar. Esto también demuestra que quienes gobernaban efectivamente no se animan a presentarse frente al electorado por temor a que sean rechazados al momento del voto.

- ¿Les conviene competir internamente?

- No, lo lógico hubiese sido una lista única. Pero tenemos diferencias políticas. Si hubiésemos ido a unas PASO solo por un tema de candidaturas, hubiésemos cometido un crimen político. Pero no es eso. No es un debate de candidaturas. Ni Myriam Bregman, que encabeza la otra lista, ni yo vamos a ser presidentes el 10 de diciembre. Estamos peleando por proyectar a la izquierda como alternativa política, pero estamos discutiendo qué izquierda necesita el pueblo argentino para lo que viene. Y tenemos dos diferencias grandes. Nosotros queremos una izquierda que meta los pies en el barro, que organice al pueblo, en las barriadas, a los desocupados, a la población con hambre y en los sindicatos. Y nuestra lista se caracteriza por eso.

- ¿Myriam Bregma no mete los pies en el barro?

- Ellos no lo hacen. Por ejemplo, en el movimiento de desocupados no lo organizan. Si vos vas a una marcha del Frente de Izquierda, acá en la provincia de Neuquén, te vas a dar cuenta, viendo la concurrencia, las características de una columna y de la otra. Y esto pasa en todo el país. Y la izquierda tiene que pelear al peronismo. En Argentina siempre se dice que el peronismo solamente es el que puede gobernar. ¿Por qué se dice eso? Porque el peronismo tiene los sindicatos. Y porque tiene un esquema en las barriadas de control social con sus punteros. Y como el problema de gobernar no es ganar una elección, sin los trabajadores controlados no se puede gobernar un país. Y nosotros tenemos que pelear al peronismo eso. Y la otra diferencia importante que tenemos es que nosotros pensamos que hay que ser independientes por igual de todos los que han gobernado Argentina. Obviamente el macrismo porque somos la izquierda, y con ellos no tenemos nada que ver, somos francamente opositores, pero también del kirchnerismo. Y ahí hay otra diferencia, porque Myriam Bregman ha hecho muchas declaraciones otorgándole a Cristina Kirchner una especie de certificado de honestidad por su actitud durante el gobierno kirchnerista, que nosotros no compartimos.

- ¿Las propuestas de la izquierda son viables?

- Yo pienso que la mayor parte del programa de la izquierda lo quiere la gente. Ejemplo: nosotros planteamos un salario mínimo equivalente a la canasta familiar. Hoy, ¿cuánto es ese monto? de 365 mil pesos. ¿Es posible o no es posible? Yo pienso que sí. Porque en Argentina hay muy bajos salarios, absurdamente bajos, que conviven con enormes ganancias empresariales.

- ¿Cómo se aumentarían esos salarios?

- Reduciendo la ganancia empresarial. Ahora, hay una especie de terrorismo ideológico contra el laburante que le quieren hacer creer que si se aumenta el salario va a haber inflación. ¿Por qué? Si la inflación es la más alta de los últimos 30 años con los salarios más bajos, lo cual demuestra que no hay una relación entre una cosa y la otra. No es que haya inflación porque el salario es alto.

- ¿Es factible de implementar esto?

- Es una pelea. Los cambios que nosotros planteamos son una pelea. Y a veces lo que puede ocurrir que la población diga ¿y esa pelea, si la damos, la vamos a ganar? No sé, un camino medio difícil, capaz que otro me propone un camino más fácil. Ahora, ese camino más fácil que le proponen otros, ¿a dónde llevo a la Argentina? Porque capaz que hay un atajo y después se descubrió que hay un callejón sin salida. O, peor, un camino al precipicio. Tenemos 55% de los pibes pobres y hay que pensar si no estamos cayendo al precipicio. Naturalizamos algo que no debía ser naturalizado. Jubilados con 70 mil mangos por mes y un bono de 15 mil pesos. O que cada dos laburantes uno está precarizado. Los caminos más fáciles terminaron con este país quebrado. Ahora, mucha gente que lo de la izquierda le puede gustar, pero capaz que no tiene fuerza para lograrlo. Entonces hay que reunir esa fuerza. Que el pueblo vea que nos estamos esforzando para reunir esa fuerza. Por eso es tan importante que la izquierda crezca, no sólo en votos, sino también en organización.

- ¿Qué otras propuestas tiene la izquierda?

- El tema jubilatorio va pegado a lo salarial. La jubilación debe ser el 82% del salario en actividad. Tiene que hacerse. ¿Cómo se logra financiar esto? En Argentina de cada dos laburantes uno está precarizado. ¿Qué significa eso para un jubilado? Que no se está aportando a la caja provisional. Que el activo no aporta para los pasivos. Lógico, ¿y cómo se va a jubilar a ese que no está aportando hoy? Y este tema jubilatorio se combina con una crisis habitacional porque la gente ya no puede comprar una casa, vamos a tener por primera vez una generación de jubilados inquilinos. Y eso es gravísimo porque con la jubilación actual solo sobrevivís, no vivís, sobrevivís porque sos propietario. Si una persona tiene que pagar un alquiler y gana 70 mil pesos no puede vivir. Entonces tenemos que blanquear a los trabajadores. En el programa que presentamos establecemos esta medida.

- ¿Qué objetivos tiene esta visita a Neuquén?

- Potenciar a los candidatos, lógicamente, acá vamos a tener a Patricia Jure, que encabeza nuestra lista de diputados y es importante, por la pelea para el Congreso Nacional, es una pelea importante. Pensamos que estamos en condiciones de hacer una gran elección en Neuquén. Históricamente es una buena plaza para la izquierda. Tenemos diputados provinciales, concejales acá en la ciudad capital. Y cuando vienen las elecciones nacionales incluso subimos el porcentaje. Y la pelea por ganar las PASO es importante. Yo estuve en Jujuy, el 20 de junio, cuando fue el día de la feroz represión de Gerardo Morales contra el pueblo jujeño. Estaba con Vilma Ripoll, y fuimos la única fórmula presidencial ese día. Hay que estar peleando junto al pueblo y dando una salida programática también. Ese es nuestro gran desafío. Y bueno, sobre esta base le pedimos al pueblo que nos acompañe, porque también uno vio lo que pasó votando los mismos de siempre. Argentina este año cumple 40 años de democracia y ha sido gobernada por el peronismo, el radicalismo y el macrismo, en sus diferentes expresiones. ¿Y cómo está el país? Entonces nos parece que votar lo de siempre difícilmente arroje resultados distintos. Votar a la izquierda es también una señal de rebeldía.