Gaido celebró el cumple de Neuquén con obras para Parque Industrial

Acto 119 aniversario neuquen Sebastián Fariña Petersen

El jefe comunal dijo que se considera un "demócrata", y destacó que en su gestión no vetó ninguna ordenanza "en el marco del respeto a la división de poderes y a pensar diferente”, aseguró.

Durante el discurso Gaido hizo un reconocimiento a la defensora de los derechos humanos, recientemente fallecida, Noemí Labrune, para quien pidió un minuto de aplausos en su memoria.

En un recorrido por su gestión, el intendente destacó la mejora en el sistema de transporte con la llegada de COLE. "Teníamos un inconveniente y era que colectivo que no funcionaba, que no llegaba a tiempo, que aquellos que lo utilizaban no tenían expectativa, no tenían esperanza. Fue así que tomamos la decisión con la provincia y juntos con Omar -Gutiérrez-, trabajar en el desarrollo del mejor transporte público del país. COLE llegó para quedarse y hoy lo vemos como transita por lugares donde antes nunca llegaba. Con sus 180 unidades nuevas cero kilómetro. De manera orgullosa podemos decir, palabra cumplida”, recalcó el jefe comunal.

“Neuquén tiene el mejor transporte público del país, pero la política que creo y considero que fue la más importante que puse en marcha como intendente de la ciudad en estos tres años y ocho meses fue el boleto estudiantil gratuito, una herramienta esencial para acompañar la educación desde la Municipalidad”, reflexionó.

También mencionó los 70 kilómetros de bicisiendas, y la llegada del tren a la ciudad que desde 1990 había dejado de transitar. "Volvió el tren a la ciudad y hoy es un transporte público esencial y fundamental con sus apeaderos que permiten la conectividad desde Plottier hasta el centro de Neuquén”, afirmó.

En la primera fila para escuchar el discurso del intendente de Neuquén estuvieron varios funcionarios municipales y provinciales y también el ex gobernador y ex intendente capitalino, Jorge Sobisch, quien recibió muchos saludos de vecinos.

El acto se realizó en la cancha de fútbol de césped sintético, terminada hace poco tiempo, que sumada a las obras inauguradas en la jornada generaran un nuevo sector deportivo y social para toda la zona norte de la ciudad.

Fueron muchos los vecinos quienes estuvieron presentes en el acto para celebrar el cumpleaños de Neuquén y también acompañar a los agasajados que recibieron los reconocimientos.

Más obras

Gaido hizo un repaso por las obras realizadas en su gestión y destacó que cada uno de los proyectos con los que se comprometió en la plataforma de gobierno "se cumplieron y son una realidad en la capital neuquina".

"La ejecución de 3.500 lotes con servicios y vamos a seguir profundizando esta política con 5.000 lotes más; se regularizaron y llevaron los servicios esenciales a distintos sectores de capital neuquina; la apertura de las costas de los ríos Neuquén y Limay para el disfrute gratuito de la ciudadanía, el desarrollo de 27 kilómetros de paseo costero que genera turismo y la oportunidad de tener trabajo y desarrollo económico", enumeró.

Del plan urbanístico anticipó la creación de 20 nuevas avenidas, como Crouzeilles, Obrero Argentino, Los Paraísos, 1° de Enero y Río Senguer, y la pronta inauguración de un polideportivo en Confluencia. “Continuaremos con otro en Canal V y en Melipal, como lo estamos haciendo en el barrio Hi.Be.Pa”, anunció.

Además, reveló que en su viaje a Estados Unidos presentará la propuesta de creación de un gran parque industrial con capacidad para mil empresas “para generar más trabajo y empleo neuquino”.

“Vamos a generar también un parque solar que producirá energía limpia y 100 megas se destinarán al parque industrial”, anticipó el intendente, tras remarcar la decisión de mantener el boleto estudiantil gratuito y destacar el acercamiento entre la Municipalidad y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

Como cierre de su discurso, alentó a seguir trabajando en equipo por la ciudad y afirmó: “Los sueños se pueden cumplir y el futuro es fruto de cada uno de ustedes. Me comprometo como intendente a que en los próximos cuatro años y con la responsabilidad que significa llevar adelante una ciudad, que vamos a cumplir cada uno de los compromisos que tenemos. ¡Feliz cumpleaños Neuquén!”, dijo y celebró por las dos nuevas obras que ya disfrutan los neuquinos: “Quedan inauguradas estas obras, palabra cumplida, que no es poco hoy en la política argentina”.

Otros discursos

Luego tomó el micrófono el gobernador Omar Gutiérrez para dirigirse a los presentes y aseguró: "Neuquén es la ciudad que está insertando a la provincia en la economía del conocimiento, la innovación y tecnología con un parque tecnológico y con una escuela de robótica".

"Mariano (Gaido) está transformando a Neuquén en una de las principales 10 ciudades del país, propiciando y fortaleciendo la identidad neuquina", sostuvo Gutiérrez, quien además indicó que "acá no hubo grieta ni confrontación con Mariano, acá hubo coincidencia y la firme decisión de transformar una ciudad", agregó el mandatario provincial.

También compartió unas palabras Jorge Rey, Defensor del Pueblo, quien fue uno de los pilares en la lucha por los derechos de los vecinos de Parque Industrial. “Soñábamos con este espacio porque no teníamos un lugar, se trabajó para lograr que este barrio tuviera una transformación trascendental y se viviera de una manera maravillosa, había muchos vecinos que no creían, pero nosotros tuvimos confianza y lo planteamos como una necesidad y se concretó”, afirmó.

El vecinalista Daniel Sepúlveda aseguró que los vecinos están "felices de inaugurar esto y estamos agradecidos con Mariano (Gaido) por haber mirado al barrio de otra manera, de una manera inclusiva”.

En el acto aniversario de la ciudad, la presidenta de la Asamblea por los Derechos Humanos en Neuquén, Sara Mansilla, recordó a la militante de los derechos humanos Noemí Labrune. También evocó que Parque Industrial fue el lugar que el primer obispo de Neuquén, Jaime De Nevares, eligió para vivir. Y recordó cuando junto a Labrune fueron a ver a Gaido para reclamar atención y servicios para los que menos tienen.

Uno de los momentos en que se agasajó a vecinos de la ciudad fue en la coronación de los adultos mayores. Se realizó la coronación de embajador y embajadora de personas adultas mayores, Teresa del Valle Páez y Omar Luis Fernández, recibieron la banda y la capa por parte de las autoridades. También se despidió con emoción a los salientes que se llevaron de regalo un cuadro de la ciudad, y un ramo de flores.

Previo a la asunción de los nuevos embajadores de adultos mayores de la ciudad, la secretaria de Ciudadanía, Luciana De Giovanetti, destacó el trabajo que vienen realizando con esta esta edad etaria con los 130 talleres semanales y la colonia de vacaciones.

En cuanto a los nuevos embajadores, señaló que "la selección fue un proceso participativo donde ellos se proponen, votan y designan a quienes los van a representar el próximo año".

Las llaves de la ciudad

Recibieron la Llave de la Ciudad APANC, una institución sin fines de lucro que desde 1995 acompaña a las familias con niños en tratamiento oncológico; la enfermera Olga Nectalina Reyes, por su labor y esfuerzo; la sargento enfermera general Daniela Yael Bustamante, por haber socorrido a un hombre que se cayó a los desechos cloacales; Miguel Messineo, por su esfuerzo y dedicación en el deporte, por representar a Neuquén en el ciclismo nacional e internacional; el cabo Damián Rodríguez, por rescatar a una joven que se arrojó del puente carretero Neuquén- Cipolletti; el dúo musical Fuerza Mujer, por su participación en actividades benéficas; Ana Posdena, por colaborar y acompañar en el cuidado de animales no humanos a sus 73 años. También recibió la familia de Nano Balbo quien defendió los derechos humanos y la educación pública; y la familia de Cacho Vidal, quien tuvo una gran participación en la política de la ciudad.

Jóvenes destacados

En el año 2016 nació en la ciudad el concurso de Jóvenes Destacados como reemplazo de la tradicional elección de la reina de la capital neuquina. Esta competencia deja atrás los estereotipos de belleza para destacar los talentos y la creatividad de las infancias, adolescencias y jóvenes de Neuquén.

Este año participaron más de 2200 en las tres categorías, cultura, deporte e innovación, y la selección de los ganadores estuvo a cargo de las áreas de Cultura, Deporte y Modernización del municipio. Todos los ganadores esta mañana recibieron sus distinciones sobre el escenario del acto.

Reconocimiento a los trabajadores

También se les entregó un diploma de reconocimiento a quienes construyeron el Parque de La Familia y el Salón de Actividades Físicas. Ellos fueron: Manuel Barrientos, Ezequiel Peralta, Alan Pailalef, Adolfo González, Rubén Fuentes, Fabian Caitruz, Angel Pose, Carlos Lagos, Franco Zuñiga, Ricardo Monti, Diego Reyes, Dante González, Maximiliano Seguel, Claudio Sejo, Manuel Sandoval, Facundo Jaramillo, Jorge Castillo, Lucas Maldonado, Matías Ibáñez, Abel Ríos, Héctor López, y la familia de Luis Alberto D' Amico.

Las celebraciones por el aniversario habían comenzado muy temprano, con la colocación de una ofrenda floral en honor a los pioneros en el Monolito fundacional, y de allí las autoridades municipales, provinciales y nacionales se trasladaron a Parque Industrial.