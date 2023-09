Gaido: "Estamos transformando la ciudad en una gran metrópoli"

Se lo nota muy cómodo en el amplio despacho que tiene en la Municipalidad del Oeste. Su escritorio está plagado de portarretratos. Hay fotos con el gobernador Omar Gutiérrez, con el ex mandatario provincial Jorge Sapag, con Estela de Carlotto y con Pechi Quiroga, al que pondera cada vez que puede cuando se refiere a cómo recibió el Municipio.

Al ser consultado sobre el debe que le quedaba en esta gestión, Gaido baja un cambio y asegura que es el tiempo que no pudo dedicarle a su familia.

¿Qué balance hace de estos casi cuatro años?

Tomamos con emoción los 199 años de la ciudad porque nos encuentra en la finalización de nuestro primer mandato. El balance es con la plataforma de gobierno, lo que nosotros comprometimos en aquel 22 de septiembre de 2019. Mostramos una plataforma y objetivos a cumplir, y en 3 años y 8 meses, es palabra cumplida cada punto de la plataforma de gobierno.

¿Cuáles fueron los puntos más destacados de esa plataforma?

Llegó el tren y es un transporte público que en Neuquén que se disfruta y se utiliza. Neuquén-Plottier fue una gestión que llevamos adelante y tiene sus frutos. Se invirtió en infraestructura con cinco apeaderos, que brindan la posibilidad de unir el centro con el aeropuerto.

Los 100 kilómetros de bicisenda. Cambiamos una matriz que tenía la ciudad, que es la del traslado en auto. Esto lo tienen las grandes ciudades del mundo, principalmente las europeas.

Y el colectivo, el gran problema que tenía la ciudad. Teníamos críticas permanentes y era una cuestión que hace 20 años no se resolvía. Lo enfrentamos y fue un cambio rotundo y hoy el COLE es una solución. Comenzó a funcionar un transporte público de jerarquía, el mejor de Argentina con 180 coches cero kilómetro, con calefacción, aire acondicionado, con cámaras de seguridad, rampas para personas con discapacidad. Impulsamos el boleto estudiantil, que beneficia a 40 mil estudiantes.

Con el Instituto de Urbanismo y Hábitat, entregamos tres barrios con 3.500 lotes con servicios. La mirada es que dejemos de tener una ciudad de tomas y asentamientos y pensemos una ciudad planificada. Desde hace tres años y ocho meses, no tenemos un solo asentamiento, un solo metro cuadrado tomado de tierra. Se ve un municipio presente, se ven oportunidades para quienes llegan a la ciudad de poder pagar sus lotes con servicios.

La apertura de las costas estaba encaminada porque Pechi había empezado a llevar adelante el Paseo Costero. Nosotros lo profundizamos, resolvimos situaciones históricas como fue la apertura de la costa del Neuquén, de barrios que se habían apropiado y hoy se puede circular libremente. En los próximos dos años, vamos a terminar de completar los paseos costeros, nos va a permitir la confluencia de los ríos con un mirador en la confluencia, que es la isla que está contigua a la obra que estamos terminando.

Neuquén ha tomado políticas de Estado, la primera era la de bajarles los costos a la política, reformamos la Carta Orgánica y ahora hay elecciones cada cuatro años. Es para las próximas generaciones para dejar de pensar en campaña en forma permanente.

Con la ampliación del ejido, 8 mil hectáreas se sumaron a la ciudad y lo logramos con una ley. Eso nos va a permitir el crecimiento de la ciudad hacia el norte, con una ruta a Vaca Muerta, allí va a estar el Parque Solar, el Parque Industrial y el estadio de la ciudad.

¿Cuáles son los desafíos más importantes que tiene la ciudad?

La transformación de un pueblo en una ciudad fue una etapa que se cumplió, que la llevaron adelante grandes intendentes, entre los que puedo poner en valor a Pechi, que fue un gran estadista. Y ahora se viene una transformación de una ciudad en una “gran metrópoli”. Somos la capital de Vaca Muerta y una de las más importantes del país.

Se está terminando el Polo Científico Tecnológico. Neuquén necesita pensar que el desarrollo de Vaca Muerta tiene que ser desde acá. Cómo puede ser que desde Buenos Aires se piense Vaca Muerta, que alguien desde Santa Fe quiera entender que Vaca Muerta se desarrolle a partir de su territorio. Somos respetuosos de esa región porque no nos metemos con el campo, la soja, la minería, la ganadería, pero Vaca Muerta es de los neuquinos, es el fruto del esfuerzo de los neuquinos.

El Polo va a dar la oportunidad de que se instalen empresas de tecnología y se invierta desde lo público y lo privado asociado. Se viene un Parque Industrial de mil empresas y el Parque Solar que ya estamos desarrollando.

¿Por qué no pensar que una vacuna puede ser hecha por un neuquino? ¿Por qué no pensar que una idea como la de las grandes empresas que cotizan en bolsa como Google, Aple, Facebook, no pueden ser idea de un neuquino?

Esto va a suceder, acá con las universidades, con las empresas de tecnología, robótica, biomedicina, van a confluir en un universo que va a dar resultados extraordinarios. Esto va a ser inaugurado el año que viene.

¿Cómo ve el futuro de la ciudad?

Tenemos que pensar en el desarrollo de una ciudad para los próximos 10 años, te diría 5 porque el desarrollo de Vaca Muerta está en un 9, 10 por ciento y va a llegar mucho más rápido de lo que pensamos. Para eso nos tenemos que preparar, pensarla con técnicos nuestros, con ingenieros nuestros y también con infraestructura.

Ya estamos licitando un nuevo módulo de la planta cloacal, para pensar en los próximos 100 mil habitantes. La avenida Mosconi tendrá cinco manos de cada lado, con un gran pluvial por abajo que viene a resolver los problemas que genera la situación climática de los últimos años.

Esa ruta se construyó en altura para cuidarse de las crecidas del Limay, vamos a bajar esa ruta, la vamos a poner a nivel. Va a multiplicar por 50 los espacios verdes. Se va a generar amplitud del comercio, la ciudad está dividida, en el sur no hay comercios salvo los que están frente a avenida. Esto va a permitir la expansión económica y comercial.

¿Vas a concretar este proyecto en el próximo mandato?

Todo lo que prometí en el 2019 me decían que era imposible. Nos decían que íbamos a fundir la ciudad, que hoy tiene superávit y es un ejemplo de administración nacional e internacional. La ciudad fue convocada a la Cumbre de las Américas y al Banco Mundial. Cuando recibimos la ciudad estaba bien administrada. La continuamos y la mejoramos porque la Caja Jubilatoria estaba quebrada, porque todas están quebradas, salvo la de Neuquén.

El Municipio tiene un superávit de alrededor de 3 mil millones de pesos. Este respeto que nos hemos ganado, nos posiciona para la confianza de los vecinos, los empresarios, de las autoridades, Neuquén lo que se compromete, lo cumple.

¿Cuál es el objetivo central de cara al 2027?

Nuestra plataforma de gobierno en estos cuatro años tiene que ver con transformar la ciudad en una gran metrópoli, con un parque solar que generará 100 megas para que se desarrollen las energías limpias, un parque industrial de mil empresas y corregir el actual para el que estoy gestionando que tenga todos los servicios. Queremos que las empresas se instalen y generen 50 mil puestos de empleo.

Neuquén dejó de ser una ciudad de paso para el turismo y se consolida como destino. ¿Qué planes tienen para potenciar este fenómeno?

La del turismo es una política de Estado. Estamos en un proceso de firma de convenios con las grandes ciudades que ya son de jerarquía internacional turística como Mendoza, Salta, Puerto Madryn y Bariloche, Vamos a tomar las experiencias de las grandes ciudades turísticas, incluso Villa La Angostura y San Martín de los Andes. Todas las experiencias las vamos a incorporar a Neuquén, que ya se ha transformado en una ciudad turística, nos van a acortar caminos. Nos vienen a visitar por los paseos costeros, los centros de compras, vienen de toda la Patagonia y de Chile. A los que les queda lejos Buenos Aires, llegan a Neuquén porque es un centro económico, financiero y comercial.

Vamos a seguir potenciando los espectáculos; siempre digo que Viña del Mar es conocida por su festival. La ciudad tiene la Fiesta Nacional de la Confluencia, que es la más popular y convocante de la Argentina. Ese es el camino para seguir transitando con la Feria del Libro y los eventos privados con artistas internacionales. Las productoras están siendo apoyadas por el Estado porque se generan fuentes de empleo. Los fines de semana Neuquén tiene una ocupación del 60% y en 2018 era del 25%.

¿Cómo ve a la ciudad y es posible esa gran metrópoli?

La veo pujante, Neuquén tiene todo por delante, los jóvenes son el 60 por ciento, los neuquinos van para adelante, hacemos todo por el país. Se da una vez más que el país tiene una oportunidad gracias a los neuquinos, al gas de los neuquinos, al combustible de los neuquinos, y este país hace muy poco por Neuquén, de cada diez pesos que le damos al país en recursos, solo vuelven tres, y provincias del norte, que ahora van a tener gas gracias a los neuquinos, cada un peso que aportan, le devuelven 10, 20 o 30. Esta es la inequidad que vemos.

Con la fortaleza del neuquino, hemos transformado el desierto en una gran ciudad, una gran provincia. Un lugar hermoso para vivir, como cuando vinieron Isidoro y Norma, que eran mis padres. En estos 5, 10 años, estamos destinados a trabajar mucho para transformar esta ciudad, con servicios, con excelencia, brindando oportunidades a quienes llegan. Cuando me toqué terminar esta segunda etapa, vamos a quedar entre las capitales más pujantes de la Argentina.