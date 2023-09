Gaido viaja a Estados Unidos para conseguir financiamiento para diez proyectos

En este contexto, Gaido destacó que la ciudad de Neuquén “es un ejemplo de administración nacional e internacional”. Lo argumentó en el superávit que presenta el Municipio y lo ejemplificó con las convocatorias que ha recibido de la Cumbre de las Américas y del Banco Mundial.

Al ser consultado por la crítica situación económica del país, el intendente se mostró molesto y lanzó duros cuestionamientos a la política del gobierno nacional al asegurar que la provincia de Neuquén es muy desfavorecida en el reparto de los fondos.

“De cada diez pesos que le damos al país en recursos solo vuelven tres, y provincias del norte, que ahora van a tener gas gracias a los neuquinos, por cada un peso que aportan le devuelven 10, 20 ó 30. Esta es la inequidad que vemos y que a mí me angustia”, sostuvo Gaido, quien añadió: “Hay que dividir lo que el ciudadano decidió a nivel local y nacional. A nosotros se nos acompañó con casi un 50 por ciento de los votos y eso te genera una gran responsabilidad. A nivel nacional, hay angustia, desesperanza, bronca, falta de expectativa. La política está discutida, en 40 años de democracia no le han encontrado la vuelta a la inflación. Se incrementa la pobreza, las empresas no consiguen productos, la familia no tiene el acceso al crédito, a la vivienda, a crecer”.

SFP Mariano Gaido Intendente entrevista (1).JPG Sebastian Fariña Petersen

“Llegan tiempos electorales, nuestra mirada está puesta en defender lo nuestro, que no es poco con el poco acompañamiento a nivel nacional. Queremos definir nosotros las prioridades que necesita nuestra tierra. En octubre, espero que se privilegie el crecimiento de la República y no se vote desde el lugar de bronca”, concluyó.

La transición

En cuanto a la política provincial y a su vínculo con el gobernador electo Rolando Figueroa, Gaido contó que mantiene un diálogo fluido en relación con los temas inherentes a la ciudad.

De hecho, este viernes, se reunieron los dos con el gobernador Omar Gutiérrez y repasaron las obras en ejecución en la provincia y en la capital, al tiempo que se elaboró una agenda de trabajo.

“Llegó un momento de construir soluciones. Nos pasó con Pechi Quiroga, le dimos continuidad a las cosas que estaban bien, fue una buena administración. Lo voy a acompañar para que tenga una excelente gestión, ésa es la manera a la que nos hemos acostumbrado y es mi mirada de la política, no somos del palo en la rueda. No me vas a escuchar y no me has escuchado jamás agredir ni a un contrincante cuando era oposición, ni tampoco ahora que soy oficialismo. Voy por el lado de construir y trabajar en conjunto”, argumentó.

Y concluyó: “Con Rolando y los intendentes electos vamos a trabajar en equipo, defendiendo los intereses para los que nos han votado, los ciudadanos, que son los intereses de la ciudad. La relación va a ser excelente”.

El debate en el MPN

El 2023 tuvo la primera derrota en la historia del Movimiento Popular Neuquino en una elección para gobernador. El intendente Mariano Gaido, como referente del partido, aseguró que empieza una nueva etapa y que el MPN debe tomar nota de lo que ocurrió en las elecciones provinciales del 16 de abril.

“Se viene una etapa importante, se tiene que dar un proceso de participación más amplio y que todos veamos que fue lo que pasó. Hay que tomar el ejemplo de la ciudad, con humildad lo digo, que es convocar a partir de un espacio más amplio, que es Primero Neuquén, que es un espacio de diferentes miradas políticas, pero que está unido a partir de los proyectos”, se explayó el jefe comunal.

Y argumentó: “No hemos tenido inconvenientes, trabajamos con sectores del peronismo del radicalismo, de Cambiemos, que están incorporados en la gobernabilidad de la ciudad y ha funcionado muy bien. Llega una etapa en este sentido, nos tenemos que encontrar con los proyectos y las personas como prioridad”.