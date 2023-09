Ganancias: ¿Qué opinó Gutiérrez sobre el anuncio de Massa?

Gutiérrez destacó que este tipo de medidas deben ir en camino a tener un sistema impositivo "progresivo y no regresivo, en el cual los que más ganan, paguen más, de manera tal de poder nivelar con políticas redistributivas impositivas a los sectores más vulnerables".

Con respecto al proyecto de Presupuesto que deberá presentar a la Legislatura local, el mandatario dijo que no puede hacer anuncios antes de tener precisiones del presupuesto nacional y contó que este martes viaja a Buenos Aires.

"Estaremos atentos a las presentaciones de las distintas variables macroeconómicas, porque para mí, al igual que para Rolando Figueroa, que estamos dialogando, es importante poder anticipar los planes de desarrollo para el año que viene de manera tal de ir tomando las decisiones que permitan garantizar y promover esas conclusiones y esos objetivos presupuestarios económicos", expresó el gobernador, quien insistió en que el presupuesto neuquino se nutre de la proyección de las variables macroeconómicas que presentan la Ley de Presupuesto Nacional el Gobierno Nacional por lo que no pudo dar adelantos.

"Tenemos que esperar a saber cuál es la inflación que están proyectando, cuál es el tipo de cambio, cuál es la pauta de crecimiento y esos son valores base, los cimientos de la elaboración de la ley de Presupuesto, apenas los tengamos podemos dar algún indicador", aseguró.

También el intendente Gaido destacó el anuncio de Massa y dijo que le pareció una "excelente decisión". "Yo creo que el salario no es ganancia, el salario es la oportunidad que tiene un trabajador de la remuneración por la tarea realizada", afirmó.

Futuro político

Durante un momento del discurso de Gutiérrez, el gobernador le dijo a Gaido que lo iba a acompañar desde el lugar donde esté. El comentario puso de nuevo en escena el interrogante de su futuro político, aunque rápidamente aclaró a LMNeuquén que se refería a un acompañamiento desde el "llano".

"Lo dije desde lo personal, Mariano tuvo un gesto muy noble, muy leal, de mucho coraje en su momento cuando debatíamos y consensuamos su candidatura, entonces mi salida del gobierno me toma a mitad de camino de lo que es su tránsito, de los ocho años. Él me acompañó en cuatro años y no estaría bien, que yo le suelte la mano, pero lo digo desde las ideas, desde los consejos", aclaró Gutiérrez.

El gobernador aseguró que va a acompañar "siempre a Mariano" y dijo que tiene una oportunidad histórica para darle sustentabilidad a Neuquén y consolidarse como una de las principales diez ciudades del país y ser la puerta de ingreso de toda la Patagonia.

"Estoy convencido de este paso que estoy dando de no ocupar cargos públicos, era importante para mí no ocupar cargos públicos electorales, no presentarme a elecciones porque entendía que tengo que tomar una distancia, transitar otra etapa y transitarla desde la calle para poder encontrarme con la gente de una manera distinta y demostrarles mi agradecimiento", afirmó Gutiérrez, y sumó: "No estoy en condiciones de aseverar ni descartar nada de mi futuro político, hoy por hoy lo que estoy haciendo es ocupándome de trabajar incansablemente para dejar la provincia lo mejor posible para que comience el nuevo gobierno provincial.