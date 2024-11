Gloria Ruiz: "Esto es un golpe de Estado y es político"

"Estamos hablando de la Legislatura de la provincia de Neuquén, estamos hablando de democracia. Yo no puedo creer el atropello. Este es un golpe de Estado a la democracia, a la institución de la Legislatura. Yo no puedo creer lo que está pasando, lo que están haciendo. Político porque me quieren correr del lugar, porque evidentemente soy un estorbo, porque levanto la voz, porque cuestiono, por ejemplo, el tema de las escuelas", señaló Ruiz en declaraciones a Canal 7.

Gloria Ruiz se refirió a su situación.mp4

"Acá hay un nivel de autoritarismo tremendo. No podés levantar la voz porque te aplastan la cabeza. ¿Cómo es la democracia? ¿Dónde está el derecho de las mujeres? Se supone que soy su compañera de fórmula, ¿no?", dijo en referencia al gobernador Rolando Figueroa.

"No me atendió el gobernador. Fui el viernes, después del lamentable hecho que ocurrió en la casa de mi madre. Mi madre tiene 80 años. Fueron a las 7 de la mañana a allanarle la casa, vive con la señora que la cuida y mi hermano. Él no estaba porque se había venido a trabajar, estaban solas muertas de miedo", indicó.

Respecto a la situación de su hermano, el apuntado por los supuestos desvíos de fondos desde la Legislatura a su cuenta personal, Ruiz señaló que "él quería renunciar. Si yo no lo echaba, él iba a renunciar igual porque él quiere limpiar su nombre y honor. Y obviamente quiere abocarse directamente a esta cuestión donde todavía ni siquiera le han formulado cargos. O sea, no está ni imputado".

gloria ruiz legislatura neuquen inhabilitacion moral -SOLO INTERNA-

"¿Dónde están los hechos de corrupción? Si todavía ni siquiera han tenido derecho a defenderse. Y a ver, y esto que arman, este circo que arman los legisladores. Vergüenza le tendrían que dar a todos los diputados elegidos por el pueblo. ¿Qué le están demostrando a la sociedad? ¿Dónde está la verdadera democracia?", volvió a preguntarse la vicegobernadora.

Con relación a la sesión de este miércoles, Ruiz aseguró que estará presente ahí. "Obviamente, no me voy a ir, no voy a salir. Dicen que me van a pedir la separación del cargo. Yo tengo abogados. Buscaré la manera, sé que llegar a la corte, llegaré a la corte. Pero les voy a seguir alzando la voz. Porque realmente es un atropello lo que han hecho", apuntó.

"Obviamente que los diputados van a hacer lo que le pide el gobernador, ¿no? Excepto algunos que por suerte tienen su independencia de poder decidir. Pero esto es grave. Me quieren inhabilitar moralmente. ¿Moralmente?. ¿Ustedes escucharon algo más de los planes sociales?, dijo con ironía.