Grave denuncia por mala praxis en el hospital de Cipolletti: "Casi me muero"

Con las expectativa renovada y el sueño de mejorar su calidad de vida, Carina contó el origen de su pesadilla a LM Cipolletti.

La orense de 45 años, que hoy se encuentra depresiva y angustiada, señaló que “tuve hemorragias, no me la podían parar y me hicieron la biopsia que salió bien pero no me querían operar. Bajé muchos kilos. En la segunda biopsia se dan cuenta que padecía cáncer de útero y de ovarios. Me cortan la vejiga. Me vuelven a operar y me vacían. Me hicieron dos operaciones en una. Cuando me sacan la vejiga, me colocaron dos sondas que no se podían doblar para nada pero al tercer día me realizan una tomografía en esa delicada zona y el tomógrafo y el cirujano me pinzan justo allí y me vuelven a romper la vejiga”, explica su calvario.

Luego al ampliar su escalofriante relato agrega: “Optaron por usar catéteres, estos se salieron, me quemaron. Casi me muero, me desangré, nada de eso está en la historia clínica. Fue mala praxis, no hay dudas de eso”, dispara indignada.

Finalmente, tras tanto sufrimiento, llegó la aguardada noticia que la llena de esperanza e ilusión. “Tras 2 meses de espera para el traslado a Buenos Aires, aparece la movida de mis amigos, que vinieron con matracas y bombos al Hospital y el miércoles viajo hacia allá”, celebra minutos después de recibir el alta médica.

El reclamo por el repudiable caso continuará por la vía legal…

El recuerdo del Wady

Eduardo Wady Peroni fue un referente del automovilismo regional. Falleció en 2020 por una cruel enfermedad.

El la ilumina desde el cielo. Mientras Carina trata de que sus hijos de 19, 17 y 8 años estén bien. El resto pub que tenían hubo que cerrarlo.

image.png Mamá coraje. Carina con uno de sus hijos.

Cómo ayudarla

Carina viajará el miércoles a Buenos Aires en colectivo. Pero necesita casi 300 mil pesos para cubrir los gastos. Quienes puedan ayudarla, aquí los datos:

Cuenta: Luca Gabriel Risini Marin

CVU: 0000003100094248173596

Alias: gabriel-marin

CUIT/CUIL: 20459789643

Mercado Pago