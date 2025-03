Grave faltante de vacunas en Neuquén: Nación no envía las dosis y crece la preocupación

La provincia depende del suministro nacional y no puede comprar vacunas por su cuenta. "No hay mala voluntad", dijo el ministro de Salud, Martín Regueiro

Martín Regueiro.jpg Martín Regueiro, ministro de Salud de Neuquén.

La situación preocupa aún más en el contexto actual, donde hay un brote de sarampión en la provincia de Buenos Aires, según contó el funcionario provincial. “Hoy con gripe y sarampión (Triple Viral) estamos bien, pero en el resto tenemos faltantes en algunas vacunas”, reconoció Regueiro.

Vacunas: ¿Porqué Neuquén no puede comprarlas directamente?

A diferencia de otros insumos médicos que la provincia sí puede adquirir, la compra de vacunas depende exclusivamente del Gobierno nacional. Esto se debe a la Ley 27.421, que centraliza la adquisición y distribución de dosis en el país.

“Lo mismo pasó con el COVID, cuando las provincias no podían comprar vacunas. Es igual, ahora”, explicó el funcionario, en referencia a que el Estado provincial por ley no puede adquirlas, si quisiera.

Desde la semana pasada, la provincia de Neuquén presiona a Nación para que envíe las vacunas faltantes, y el clima empieza a inquietarse, con la llegada del invierno y las enfermedades respiratorias.

El faltante de vacunas se da en un contexto de fuerte aumento en la demanda del sistema de salud público. Con el descontrol de los aumentos en las prepagas, cada vez más neuquinos buscan atención en hospitales y centros de salud.

"No hay mala voluntad de Nación, pero necesitamos las dosis ahora, no podemos esperar" - Martín Regueiro, ministro de Salud de la Provncia de Neuquén.

En este sentido, Regueiro sostuvo que el incremento del valor de las prepagas, que en la Patagonia llegó al 100%, obligó a la gente a atenderse en los hospitales. “Estamos con algunos faltantes, pero es parte de lo que vemos con otros insumos que no han mandado. Vamos comprando todo el tiempo, pero en este caso no podemos”, detalló Regueiro.

“Las prepagas en la Patagonia aumentaron muchísimo, y cada vez más gente se atiende en el sistema público. Hoy, 7 de cada 10 neuquinos usan el sistema de salud”, afirmó Regueiro.

Recupero por las obras sociales: cada vez más gente se atiende en el hospital

Además, el ministro detalló que los hospitales están recuperando más dinero de las obras sociales por la cantidad de pacientes que llegan desde el sector privado. “En enero del año pasado recuperábamos 800 millones de pesos por mes, y en febrero de este año ya son 1.200 millones”, indicó.

Pese a la crisis de abastecimiento, Regueiro dijo que confía en que Nación regularizará la entrega de vacunas.

“El Estado se va acomodando, pero la demanda crece más rápido. No hay mala voluntad, pero necesitamos las dosis ahora, no podemos esperar”, sentenció.