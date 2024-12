Guerra sin cuartel entre peronistas de Neuquén por la destitución de Gloria Ruiz

El intendente patió un poco el tablero del PJ neuquino contra la bancada kirchnerista en la Legislatura de Neuquén, y señaló una “falta de responsabilidad política”, por la abstención no contabilizada que tuvieron los diputados, al no votar la inhabilitación moral de Gloria Ruiz, abandonando las bancas al final de la sesión.

José Asaad Vista Alegre.jpg José Asaad, intendente de Vista Alegre es hijo de un reconocido dirigente peronista. Hoy es aliado de Rolando Figueroa.

"Estamos en una etapa donde la provincia necesita dirigentes políticos que estén a la altura de las circunstancias, con capacidad de sostener, mejorar y proyectar el desarrollo de Neuquén. Estos hechos son una clara muestra de inacción y falta de compromiso", declaró Asaad.

Peronistas: revuelo de avispero

Surge esta polémica luego de la destitución de la vicegobernadora, quien fue inhabilitada moralmente tras no poder justificar movimientos de fondos a cuentas vinculadas a su hermano ni compras realizadas con montos inconsistentes.

Ante esta situación, Asaad resaltó la importancia de la transparencia y la “tolerancia cero” en la gestión pública, enfatizando que los dirigentes deben estar comprometidos con la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos públicos.

Asaad recordó que el senador por unión por la Patria por Neuquén, Oscar Parrilli festejó la expulsión de su par Edgardo Kueider por ser detenido en Paraguay con 200 mil dólares sin declarar, argumentando que las "inconductas inmorales" justificaban su destitución.

Sin embargo, cuestionó la falta de coherencia de esa posición al comparar la situación con lo sucedido en la provincia.

“Allá sí actúan porque les conviene políticamente; acá, cuando no es parte de sus intereses, se lavan las manos. Me parece una actitud de total bajeza política, que demuestra claramente que no están representando a la provincia ni a su gente”, expresó.

Asaad hizo hincapié en la falta de coherencia política: “En el Senado, expulsaron a un senador por inconductas inmorales porque servía para reforzar su bancada. En Neuquén, no tuvieron ni la conducta de votar por sí o por no ante una situación que también requería transparencia. Este doble estándar es inaceptable y no representa los valores históricos del Partido Justicialista”.

El intendente también remarcó el deterioro de los valores del justicialismo bajo la conducción kirchnerista en la provincia: "Han deteriorado las conductas del peronismo y han mermado su potencial como fuerza política. Están encerrados en sus intereses, sin representar ni construir nada para el pueblo de Neuquén".

Renovación de la dirigencia del PJ

Finalmente, el intendente reiteró su llamado a la renovación y a la transparencia en la política provincial: "Neuquén necesita dirigentes que estén a la altura de las circunstancias, comprometidos con la gestión honesta y eficiente, y no con intereses personales o mezquindades partidarias. El peronismo debe recuperar su esencia y dejar atrás estas prácticas que no tienen lugar en la política moderna".

PJ figueroa José Asaad.webp Los peronistas Ana Servidio, Tanya Bertoldi, Lorena Barabini, Marcelo Zúñiga y José Asaad, junto al gobernador Rolando Figueroa.

"El gobernador Rolando Figueroa ha marcado un camino claro, basado en la planificación, el orden, la austeridad y el manejo responsable de los fondos públicos. Estas actitudes irresponsables de los diputados kirchneristas no tienen cabida en una gestión seria y comprometida", añadió el intendente.

Asaad subrayó la necesidad de un liderazgo que priorice el bienestar y desarrollo de cada localidad de la provincia, dejando de lado prácticas que afectan la credibilidad del sistema político. "La transparencia no es negociable", concluyó el jefe comunal,

Asaad, hijo del reconocido dirigente justicialista Carlos Antonio Asaad quien fuera diputado del PJ en los períodos 1973-1976 y 1995-2003, tiene una trayectoria que lo posiciona como un referente local con profundo arraigo en Vista Alegre, y el Peronismo Neuquino.