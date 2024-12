Guillermo Monzani: "Estamos poniendo en crisis a uno de los poderes del Estado"

- Lo primero que se hizo fue elevar los pedidos de informes al Banco Provincia de Neuquén, a la Fiscalía de Estado, al Tribunal de Cuentas, al Ministerio Público Fiscal y, obviamente, a la Legislatura, en lo que tiene que ver con las áreas de Contratación y Recursos Humanos.

Lo segundo es que, a partir de ayer (por el lunes) a la tarde, ya ingresó lo que le habíamos solicitado al Tribunal de Cuentas, después entró la documentación del Ministerio Público Fiscal, es decir, de la Justicia. Con lo cual, primero vamos a socializar esta información con los presidentes bloques que son los que integran la comisión, para luego tenerlo analizarlo para antes de este viernes. Y después sacaremos conclusiones.

-De lo que llegó como información, a grandes rasgos y en una primera lectura, ¿qué se puede decir?

- Todo lo que nosotros pedimos es referido a la causa de los fondos en la Casa de las Leyes, las contrataciones directas, la contratación de personal. Y eso nos llamaba la atención. Son muchas hojas y documentación.

La impresión que tengo, sobre todo en algunas contrataciones es que, por ejemplo, hay casos donde se contrató a una persona pero trabaja otra. Y eso claramente no se puede hacer.

Guillermo monzani

Gastos y contratos

- ¿Y de los gastos y las contrataciones directas que se han ventilado?

- Lo de los gastos es más engorroso y meticuloso para analizar y llevará un tiempo. En cuanto a lo otro, algunas contrataciones podrían estar superando los límites permitidos por la ley de administración financiera. La legislatura puede cumplir con las normas ISO, que la observe la NASA o lo que sea, pero hay una ley de administración financiera y otras de contratación de obras públicas. En la ley de administración financiera se puede contratar hasta una determinada cantidad de plata y cuando se excede el límite si está incumpliendo una norma.

- Se habla también de sobrefacturaciones ¿Qué se puede comentar de esto?

- Es información que está circulando, pero a la comisión no llegó nada de esto todavía.

- ¿Cómo calificaría la situación de Ruiz frente a todos los elementos que tienen hasta el momento?

- Compleja.

- ¿Complicada?

- No sé si es complicada su situación pero sí es muy compleja.

comision investigadora gloria ruiz legislatura

-¿Qué piensa respecto de lo que ella señaló, en varias oportunidades, desacreditando las acusaciones en su contra?

- Lo del recinto no lo tomé mucho porque era una sesión que estaba cargada de emociones, entonces eso no se puede considerar un descargo. Había mucha tensión. Y, honestamente, no he escuchado ni me he detenido en otras imputaciones que se hacen por ahí, llámese camioneta u otras contrataciones. Trato de abocarme a lo que surgió de las herramientas en Casa de las Leyes y acá en la Legislatura. Hay en tres o cuatro puntos básicos que me parece que en eso es en lo que nos tenemos que enfocar.

- ¿Cuáles son esos puntos?

- Los puntos son los contratos, las contrataciones directas, el manejo de los fondos y las cuentas personales.

- ¿Qué impacto desde lo político-institucional tiene todo esto?

- Es grave. Porque estamos poniendo en crisis a uno de los poderes del Estado. Entonces nosotros le tenemos que dar secretidad (sic) a esta cuestión. Ser contundentes a la hora del informe que vamos a emitir, porque todo va a estar en manos de la comisión. Debemos darle también celeridad porque no podemos mantener en el tiempo en crisis a esta institución.

- ¿Van a cumplir con los 30 días hábiles que tienen para remitir el informe a la Comisión A?

- Nosotros vamos a redoblar los esfuerzos para que este informe esté con mucha más antelación, antes de esos 30 días hábiles.