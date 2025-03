Habló el jurado de Asadores en Zapala: ¿quién cocina mejor, la mujer o el hombre?

El jurado es docente gastronómico y se dedica al rubro hace aproximadamente 30 años. También participa del seleccionado argentino de asadores que compite en mundiales. El año pasado, la competencia fue en Montevideo, Uruguay.

campeonato de asadores zapala 1.jpg

Los concursantes están compitiendo desde las 9 de la mañana del sábado. Se espera que los últimos terminen de cocinar a las 20 horas. "Tenemos cuatro proteínas que se le suman. Aparte, un plato vegetariano y un postre. Todos los platos tienen que pasar por parrilla, fuego o lo que fuere", comentó.

Para calificar, se valora cómo cocina el asador y el punto de la cocción. "Si es a la vara, es a la vara; si es a la llama, es con llama y a la estaca. No se puede brasear, no es ceniza, eh", explicó.

Cocinar a la estaca solo con llama cuenta para el chivo y el costillar. "El sistema es el mismo", reiteró. Por lo tanto, no cabe lugar para los asadores que cocinan el chivito con brazas abajo. No está permitido. "Si va con brasas abajo, no es a la estaca, directamente", sentenció el jurado.

campeonato de asadores zapala.jpg

Por supuesto que cada uno tendrá su manera y su método. Pero para competir en este certamen y no quedar descalificado, la forma es la indicada por el jurado. Después está el punto de cocción: "Es jugo transparente para todas las proteínas", afirmó Hernández.

Mujeres vs hombres

Habrá gente que le gusta más la cocina o menos. Pero este es el punto exacto que se busca en el torneo. "No se descalifica si la carne está cruda; pero sí le baja puntos", aclaró Hernández.

Recordemos que Zapala es sede permanente desde 2022 y que la competencia se ha convertido en una verdadera fiesta popular que ha tenido un crecimiento notable. También resulta un espacio de encuentro familiar y de recreación, donde la gastronomía y la cultura confluyen alrededor de la comida más típica que tenemos los argentinos, como es el asado.

Culturalmente, los hombres realizan asado. Pero cada vez más y con mejores resultados las mujeres vienen pisando fuerte a la hora de conquistar paladares. Entonces, ¿quién cocina mejor? ¿La mujer o el varón?

ZAPALA- CAMPEONATO ASADORES A LA ESTACA- ROLANDO FIGUEROA-.jpg

Al respecto, el jurado reconoció que "hoy tenemos una calidad de asadoras tremenda, tremenda. De hecho, si se das una vuelta. en la mayoría de los puestos hay asadoras. Yo creo que estamos en un 60% varones y 40 o 45% de mujeres. En cualquier momento, nos pasan por arriba. De hecho, hay competencias donde solo hay mujeres y están muy bien ranqueadas".

El jurado contó también que es la primera vez que visita Zapala y se expresó muy contento de participar del certamen. "Es una fiesta muy hermosa, la verdad", sostuvo.

Dijo que le llamó mucho la atención la concurrencia del viernes por la noche, para ser el primer día y confesó: "Juro que no me podía ir. Yo cocino, lavo, plancho pero no me pidas que baile, y hasta tenía ganas de bailar, lo juro. La pasé tan bien".

ZAPALA- CAMPEONATO ASADORES A LA ESTACA- 2.jpg Juan Ceballo, el asador de 90 años.

Sobre la inauguración del campeonato

El gobernador Rolando Figueroa, junto al intendente de Zapala Carlos Koopmann, dejaron inaugurado en la tarde de este viernes la cuarta edición del Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca, que se desarrollará hasta el próximo domingo en el predio del Paseo la Estación de esta ciudad.

Figueroa y Koopmann, estuvieron a cargo del encendido del tradicional fogón, acompañados por Juan Ceballo, un asador local de 90 años, que ya es un emblema del tradicional evento y que este año también participará de la competencia.

Koopmann resaltó la importancia del certamen, del cual Zapala es sede permanente desde 2022, remarcando que “constituye un espacio de encuentro familiar y de recreación, donde la gastronomía y la cultura confluyen alrededor de la comida más típica que tenemos los argentinos, como es el asado”.

Actividades

Este sábado la actividad en el predio comenzará a las 9, con el inicio de la competencia internacional, para la que hay confirmados representantes de ocho países: Brasil, Bolivia, Perú, Chile, Venezuela, Colombia, Argentina y Paraguay.

En este caso, los competidores deberán demostrar su destreza en la preparación de diversas categorías: pescado, cerdo, pollo, chivo, opciones vegetarianas y postre. La premiación está programada para las 22.

A partir de las 19 se desarrollarán las Máster Class, que estarán a cargo de Antonella Santander, Cinthia Corradini, Madame Papin y Mauricio Baron.

Los espectáculos artísticos en el escenario principal comenzarán a las 20, con las presentaciones de Guille Quiroz, Gabriel y La Juntada, Entre Amigos y Chamamé, Bandoleros del Sur, La Banda Potencia y el Súper de Oro.

El domingo es la jornada de mayor convocatoria, estando previsto a las 8 el inicio de la competencia nacional, con la participación de 60 equipos, que representan a 12 provincias: Neuquén, Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, San Juan, Santiago del Estero, Río Negro y La Rioja.

Los premios

Los ganadores se llevarán importantes premios en efectivo. En el caso del campeonato nacional, el 1º puesto obtendrá $800 mil; el 2º $600 mil y el 3º $400 mil. También se reconocerá al Mejor Asado Zapalino, con $600 mil; y al Mejor Asado Neuquino, con $600 mil.

La presidenta del jurado será la directora técnica de la Selección Argentina de Asadores, sommelier de carnes y crítica gastronómica, Natalia Barrionuevo, junto a los chefs José Ortuño, Matías Cortés, Nahuel Sepúlveda, César Muñoz, Maximiliano Hernández y Marcelo Escalada.

Todos los costillares que cocinen los equipos, se pondrán a la venta en cantinas administradas por instituciones de la ciudad como el Club Unión, Club Don Bosco, Talleres Don Bosco y La Casita del Camino.