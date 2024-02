Hace 10 años "Precios Cuidados" llegaba a los supermercados de Neuquén: los increíbles valores

“En las góndolas figura el precio cuidado en los productos incluidos en el acuerdo”, dijo Del Prete, gerente regional de La Anónima quien explicó en esa oportunidad que los precios eran algo más caros porque “hay que tener en cuenta el costo de los fletes y de los productos que no son de la zona”.

En una recorrida que hizo este diario y tomando algunos ejemplos, en el kilo de carne picada sin marca, el precio a nivel nacional era de $26 contra $27,65 de La Anónima. Entre los lácteos, un queso rallado marca Mastellone que estaba en $18,50, en La Anónima se vendía a $20. En bebidas, la cerveza marca Quilmes de litro se mantenía igual (a $9,90), mientras que en artículos de limpieza una lavandina marca Clorox que costaba a nivel nacional $5,17 en La Anónima estaba a $6,90.

También se constató que en las góndolas no había algunos de los productos de la lista que elaboró Nación. En este sentido, Del Prete señaló que no hay faltantes, aunque advirtió que el stock no dependía de la empresa sino de los proveedores. Recordó que en el anterior esquema dispuesto por el gobierno nacional de 500 productos hubo un cumplimento de entre el 85 y el 90 por ciento.

Respecto del resto de las cadenas de supermercados, Walmart también había comenzado a aplicar la exhibición de productos a precios cuidados, mientras que Jumbo todavía no lo hacía. Desde Topsy, sus autoridades advirtieron que como no son una empresa nacional, sino provincial, no están obligados a adherir a la medida.

El programa Precios Cuidados comenzó en 2013

El programa Precios Cuidados comenzó durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo central de bajar el nivel de inflación. El entonces ministro de Economía Axel Kicillof alcanzó a finales de 2013 un acuerdo voluntario de precios con representantes de las principales cadenas de supermercados y proveedores de la Argentina las cuales se comprometieron a vender al consumidor final los productos a un precio único y constante acordado con el Estado nacional. El programa Precios Cuidados entró en vigencia el 1 de enero de 2014 e incluía una canasta básica de 302 productos comercializados en todo el territorio argentino.